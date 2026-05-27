L'avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros si è conclusa prematuramente al secondo turno, dove la tennista italiana è stata sconfitta dall'argentina Solana Sierra. Il match, combattuto e intenso, ha visto l'azzurra cedere in rimonta con il punteggio finale di 3-6, 6-4, 6-3, una prestazione fortemente condizionata da persistenti problemi al piede che l'hanno afflitta fin dall'inizio del prestigioso torneo parigino.

La partita è stata caratterizzata da ritmi elevati, ma Paolini ha dovuto fare i conti con un dolore crescente al piede. Tale disagio l'ha portata a richiedere l'intervento dello staff medico durante il decisivo terzo set.

La giocatrice toscana, visibilmente provata e in lacrime, non è riuscita a mantenere la brillantezza e la determinazione mostrate nel primo parziale, aprendo così la strada alla rimonta della sua avversaria sudamericana.

L'impatto dell'infortunio sul percorso di Paolini

I problemi al piede avevano già spinto Paolini a prendere la difficile decisione di rinunciare al torneo di doppio, una scelta strategica mirata a preservare le sue energie in vista degli impegni nel tabellone singolare. Nonostante un promettente avvio con la vittoria del primo set, la sua condizione fisica non le ha permesso di conservare il vantaggio. Dopo aver perso il secondo set, la sofferenza nel terzo parziale è diventata evidente e insopportabile, compromettendo irrimediabilmente la sua prestazione e le sue speranze di avanzare nel torneo.

Origine dell'infortunio e il forfait nel doppio

L'infortunio che ha colpito Jasmine Paolini risale agli Internazionali d'Italia, dove la tennista era stata costretta ad abbandonare la competizione anzitempo. La sua assenza dal torneo di doppio a Parigi è stata ufficialmente confermata alla vigilia del suo esordio nel singolare, dove era accreditata come tredicesima testa di serie. La sua compagna abituale, Sara Errani, ha comunque proseguito il torneo di doppio, formando una nuova coppia con l'austriaca Lilli Tagger. L'eliminazione al Roland Garros segue una serie di uscite al terzo turno nei precedenti tornei su terra battuta, delineando una stagione complessa per l'atleta italiana, soprattutto dal punto di vista fisico.