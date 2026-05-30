Il Roland Garros è stato teatro di un'impresa memorabile: il giovane Joao Fonseca, appena 19enne, ha eliminato Novak Djokovic al terzo turno, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Il talento brasiliano ha compiuto una rimonta storica in una partita epica durata quasi cinque ore sul campo Philippe-Chatrier, ribaltando un risultato che lo vedeva sotto di due set.

Fonseca si è imposto con i parziali di 6-4, 6-4, 3-6, 7-5, 7-5, al termine di una sfida estenuante che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. Questa vittoria segna un momento cruciale nella sua carriera e nel panorama tennistico internazionale.

La Rimonta Incredibile di Fonseca

L'inizio del match ha visto Novak Djokovic prendere il controllo, aggiudicandosi i primi due set. Tuttavia, la determinazione e la resilienza di Joao Fonseca hanno prevalso. Il giovane brasiliano ha trovato la forza di reagire, conquistando il terzo set con un convincente 6-3.

La battaglia è proseguita con intensità nel quarto set, dove Fonseca ha dimostrato straordinaria tenacia, chiudendo sul 7-5 e portando l'incontro al set decisivo. Nel quinto e ultimo parziale, la tensione era palpabile. Fonseca ha completato la sua incredibile rimonta, sigillando l'impresa con lo stesso punteggio di 7-5, al termine di quattro ore e cinquantatré minuti di gioco.

Un'Impresa da Record

Questa straordinaria vittoria non è solo un successo personale per Joao Fonseca, ma rappresenta anche un'impresa da record nel Grande Slam. Il 19enne è diventato il primo teenager a sconfiggere Novak Djokovic in un torneo Major. Ancora più significativo, è il primo giocatore della sua età a riuscire in una rimonta da due set di svantaggio contro il campione serbo in un Grande Slam.

Un precedente simile a Parigi risale al lontano 1989, quando Michael Chang compì un'analoga e memorabile impresa.

Le Implicazioni per il Torneo

L'eliminazione di Novak Djokovic, ultimo vincitore Slam rimasto nel tabellone maschile, ha aperto scenari completamente nuovi al Roland Garros. Questa sconfitta clamorosa garantisce che il torneo parigino incoronerà un nuovo campione Slam, dato che nessun ex vincitore è più in gara, rendendo l'edizione attuale particolarmente imprevedibile ed emozionante.

Joao Fonseca, con questa vittoria di prestigio, si conferma tra i protagonisti emergenti del tennis mondiale. La partita è stata una delle più lunghe e combattute mai disputate da Djokovic a Parigi. Fonseca ha suggellato la sua vittoria con tre ace consecutivi. Al termine dell'incontro, ha espresso la sua gioia con le parole: “I just played, I just enjoyed, and what a pleasure it was.”