L'Inter ha concluso la stagione con un'autentica dimostrazione di forza, dominando incontrastata il campionato di Serie A e relegando le storiche rivali, Milan e Juventus, fuori dalla prestigiosa Champions League. Il "pagellone" finale del massimo torneo italiano dipinge un quadro inequivocabile: i nerazzurri hanno imposto una superiorità schiacciante, mentre le squadre milanesi e i bianconeri hanno clamorosamente mancato l'obiettivo europeo più ambito.

Inter: una stagione da protagonista assoluta

Anche nell'ultima uscita stagionale, sul campo del Bologna, l'Inter ha saputo incantare.

Nonostante l'impiego di numerose riserve e l'opportunità data ai giovani talenti della propria "cantera", la formazione nerazzurra ha offerto uno spettacolo degno di nota, confermando la profondità e la qualità della rosa. Questa prestazione ha sigillato un dominio incontrastato in campionato, culminato con la conquista dello Scudetto. A impreziosire ulteriormente un'annata già trionfale, si è aggiunta la vittoria della Coppa Italia, a testimonianza di una superiorità che, come ampiamente riconosciuto, rende l'Inter in Italia, una squadra senza eguali.

Il crollo inaspettato di Milan e Juventus

Sul fronte opposto, la stagione si è trasformata in un vero e proprio disastro sportivo per Milan e Juventus.

I rossoneri, in particolare, hanno subito una cocente sconfitta casalinga contro il Cagliari, un risultato che ha sancito la loro clamorosa esclusione dalla Champions League. La squadra, che aveva iniziato la giornata in terza posizione, ha fallito l'appuntamento cruciale, chiudendo l'annata con un'amara sesta posizione, ben al di sotto delle aspettative e degli obiettivi prefissati.

Non è andata meglio alla Juventus, che ha anch'essa mancato l'accesso alla massima competizione europea. Nonostante il pareggio ottenuto nel sentito derby contro il Torino, i bianconeri non sono riusciti a conquistare i punti necessari per la qualificazione, vedendo sfumare l'opportunità di competere nell'élite del calcio continentale.

I verdetti finali della stagione di Serie A

Con la conclusione del campionato, sono stati emessi i verdetti definitivi che hanno delineato il futuro delle squadre italiane nelle competizioni europee e nella prossima stagione. L'Inter si è laureata Campione d'Italia, un titolo che corona una stagione eccezionale. Accanto ai nerazzurri, Napoli, Roma e Como hanno staccato il pass per la fase a gironi della Champions League, garantendosi un posto tra le grandi d'Europa.

Per Milan e Juventus, invece, il destino è l'Europa League, una competizione di consolazione rispetto alle ambizioni iniziali. L'Atalanta si è assicurata un posto in Conference League, mentre il triste epilogo della stagione ha visto Cremonese, Verona e Pisa retrocedere mestamente in Serie B.

La sconfitta del Milan contro il Cagliari a San Siro è stata particolarmente drammatica, caratterizzata da un clima di forte tensione e dai fischi del pubblico. Per i rossoneri, questa è stata la seconda stagione consecutiva senza la qualificazione alla Champions, un dato che evidenzia le difficoltà recenti. La Juventus, pur pareggiando il derby, ha visto il Como conquistare il quarto posto, relegando i bianconeri alla quinta posizione e, di conseguenza, fuori dalla massima competizione continentale.

In sintesi, la stagione ha consacrato l'Inter come dominatrice assoluta, mentre per Milan e Juventus si è trattato di un epilogo amaro, segnato dall'assenza dalla vetrina più prestigiosa del calcio europeo.