Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno scritto la storia agli Internazionali d’Italia, diventando la prima coppia tutta italiana a vincere il titolo nel doppio maschile al Foro Italico. Un successo che infrange un tabù decennale, segnando un traguardo senza precedenti per il tennis azzurro.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha celebrato l’impresa. Ha sottolineato come la vittoria "premia talento, determinazione, armonia e spirito di squadra", valori che i due atleti "rappresentano con serietà e passione, dentro e fuori dal campo".

Abodi ha rivolto a Bolelli e Vavassori riconoscenza e congratulazioni "per aver scritto una nuova, bellissima pagina dello sport italiano, consegnando alla nostra nazione un’altra impresa da ricordare".

Trionfo storico nel doppio maschile a Roma

La coppia azzurra, settima testa di serie, ha superato in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3. La sfida, durata due ore e diciassette minuti, ha visto Bolelli e Vavassori imporsi in una battaglia combattuta. Questa vittoria è storica: mai prima d’ora una coppia interamente italiana aveva trionfato nel doppio maschile agli Internazionali d’Italia.

Il contesto storico rende l’impresa significativa.

L’ultima finale con una coppia italiana risale al 1963, quando Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola furono sconfitti da Hewitt e Stolle. Nel 1960, la finale contro Emerson e Fraser fu sospesa sull’11-11 nel quarto set per pioggia, e il titolo fu condiviso. L’ultimo successo in doppio con un italiano in finale risaliva al 1991, quando Omar Camporese vinse con Goran Ivanisevic. Bolelli e Vavassori hanno così riscritto decenni di attesa.

Emozioni e dediche dopo la vittoria

Per Bolelli e Vavassori, questo è il secondo titolo ATP Masters 1000 vinto insieme in carriera, dopo il successo di Miami nel 2026. I due, amici da tre anni e specialisti del doppio, hanno dedicato la vittoria di Roma alle rispettive madri.

Simone Bolelli, commosso, ha dichiarato: "Grazie Roma… Wave, sei un grande giocatore… mi stai allungando la carriera…".

Momenti di commozione hanno coinvolto anche Andrea Vavassori e il padre in tribuna, così come il presidente della Federazione, Angelo Binaghi. La vittoria di Bolelli e Vavassori rappresenta un nuovo capitolo di orgoglio per il tennis italiano, che continua a regalare emozioni e risultati di prestigio a livello internazionale.