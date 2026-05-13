Jannik Sinner sarà il protagonista indiscusso della giornata di domani, giovedì 14 maggio, agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo scenderà in campo per i quarti di finale contro Andrey Rublev, in un match attesissimo che aprirà le gare sul Campo Centrale. L'appuntamento per gli appassionati è fissato per le ore 13.00, segnando l'inizio di una giornata ricca di tennis di alto livello.

Il confronto sul Campo Centrale: Sinner contro Rublev

L'incontro tra l'azzurro Sinner e il russo Andrey Rublev è la prima gara in programma sul campo principale, un palcoscenico di prestigio per un quarto di finale del Masters 1000 romano.

Per Jannik Sinner, questo match rappresenta un momento di importanza cruciale: l'obiettivo primario è infatti conquistare l'accesso alla semifinale del torneo, proseguendo il suo cammino in una delle competizioni più significative del circuito. Andrey Rublev, testa di serie numero 12, si presenta come un avversario di notevole calibro, la cui esperienza e determinazione richiedono la massima attenzione. Nonostante la sua riconosciuta pericolosità, Sinner parte con i chiari favori del pronostico, alimentando le aspettative di una grande prestazione da parte del pubblico italiano.

Statistiche e record: la striscia vincente di Sinner

L'italiano arriva a questo appuntamento con una straordinaria e impressionante striscia di 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000.

Questo risultato eccezionale gli ha permesso di eguagliare il prestigioso record detenuto da un'icona del tennis mondiale come Novak Djokovic. Un eventuale successo in questo quarto di finale non solo gli garantirebbe l'accesso alle semifinali, ma gli offrirebbe anche la possibilità concreta di stabilire un nuovo e assoluto primato personale. Questo traguardo consoliderebbe ulteriormente la sua posizione di leader e la sua ascesa ai vertici del tennis internazionale. A rafforzare la fiducia nell'azzurro contribuisce anche il bilancio dei precedenti diretti tra i due tennisti: Sinner conduce nettamente per 7 vittorie a 3 nei confronti reciproci, un dato che testimonia una certa superiorità negli scontri passati.

Il percorso di Andrey Rublev verso i quarti

Dal canto suo, Andrey Rublev ha dimostrato un carattere indomito e una notevole resistenza fisica e mentale nel suo percorso che lo ha condotto fino ai quarti di finale. Il tennista russo ha superato un ostacolo impegnativo come Nikoloz Basilashvili, vincendo in rimonta con il punteggio finale di 3-6, 7-6, 6-2. Questa vittoria, ottenuta dopo aver perso il primo set, evidenzia la sua capacità di lottare fino all'ultimo punto e di ribaltare situazioni complesse, dimostrando una resilienza notevole. La sua presenza in questa fase avanzata del torneo non è casuale, ma conferma la sua pericolosità e la sua abilità nel competere ai massimi livelli. Per Sinner, affrontare Rublev richiederà quindi la massima concentrazione e una strategia di gioco impeccabile per superare un avversario così determinato.