È stato presentato ufficialmente a Roma il KOMBAT™ Ball 2025/2026, il nuovo pallone che sarà protagonista dei playoff di Serie B. Realizzato da Kappa in collaborazione con la Lega Serie B, questo lancio segna un momento significativo per il campionato cadetto, introducendo l'elemento distintivo per le gare più decisive della stagione.

Questa versione speciale si aggiunge alle tre precedenti edizioni già introdotte in questa stagione sportiva. Il KOMBAT™ Ball 2025/2026 è infatti la quarta variante ufficiale, dopo il modello standard, la "Winter Edition" progettata per garantire un'alta visibilità, e il "Pallone rosso", dedicato alla significativa ricorrenza del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne.

Ogni pallone ha contribuito a rafforzare l'identità e i valori del torneo.

Design e Caratteristiche Tecniche

Il KOMBAT™ Ball 2025/2026 si distingue per le sue avanzate specifiche tecniche, pensate per elevare le performance. Si tratta di un pallone termosaldato, tecnologia che assicura impermeabilità e stabilità di traiettoria, e vanta la prestigiosa certificazione FIFA QUALITY PRO, garanzia di altissimi standard qualitativi riconosciuti internazionalmente. La sua struttura è composta da quattordici pannelli, ottimizzati per pressione uniforme e maggiore reattività.

La sua micro-texturizzazione superficiale è chiave per il controllo del gioco, offrendo un grip superiore e una sensibilità migliorata al tocco.

Il design è altrettanto curato: presenta gli iconici “Omini” di Kappa in oro, affiancati dai loghi ufficiali della Serie BKT, della Lega B e delle "Finals Playoff 25/26". Le inserzioni cromatiche in nero, grigio e oro conferiscono al pallone un aspetto moderno ed elegante, rendendolo immediatamente riconoscibile sul terreno di gioco.

Un Sodalizio di Successo

La partnership tra Kappa e la Lega Serie B rappresenta un esempio di collaborazione duratura e fruttuosa nel panorama sportivo. Giunta alla sua nona stagione consecutiva, questa intesa ha permesso di sviluppare prodotti innovativi e di alta qualità, contribuendo al prestigio del campionato. Il legame tra le due entità è destinato a rafforzarsi, con il decimo anniversario che sarà celebrato nella prossima stagione 2026/2027, testimoniando un impegno reciproco costante e una visione condivisa per il futuro del calcio cadetto.

L'Evoluzione Tecnica nel Campionato

Il lancio del KOMBAT™ Ball 2025/2026 sottolinea l'impegno della Lega Serie B verso innovazione e miglioramento continuo. Non è solo un accessorio di gioco, ma un simbolo dell'evoluzione nel design e nella funzionalità dei prodotti utilizzati nel campionato cadetto. La sua introduzione conferma la volontà di investire in soluzioni tecniche all'avanguardia, finalizzate a ottimizzare le prestazioni degli atleti e a incrementare la visibilità e l'attrattiva complessiva del torneo, offrendo uno spettacolo sempre più coinvolgente per i tifosi e gli appassionati.