Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio di Miami, assicurandosi la sua terza vittoria consecutiva e consolidando la sua posizione di vertice nel campionato. Il giovane pilota Mercedes ha saputo resistere all’intenso assalto di Lando Norris in una gara caratterizzata dalla costante minaccia di pioggia, che tuttavia non si è mai concretizzata, aggiungendo un elemento di tensione e incertezza.

Una partenza complessa e la rimonta vincente

Partito dalla pole position, Antonelli ha affrontato una partenza non ottimale su una pista inizialmente umida.

Questa condizione ha permesso a Charles Leclerc di balzare in testa alla prima curva, mentre Max Verstappen ha perso il controllo della sua vettura, finendo in testacoda. Nonostante l'inizio difficile, Antonelli ha dimostrato grande determinazione, recuperando la leadership già al quinto giro grazie a una strategia ai box particolarmente efficace. Da quel momento, ha mantenuto saldamente il comando fino al traguardo, gestendo la pressione degli avversari.

La classifica finale e i momenti chiave

Al termine della gara, Lando Norris ha tagliato il traguardo in seconda posizione, staccato di 3,2 secondi dal vincitore, confermando la sua ottima prestazione. Il podio è stato completato da Oscar Piastri, che ha ottenuto un prezioso terzo posto.

Charles Leclerc, dopo aver condotto nelle fasi iniziali, è scivolato al sesto posto a seguito di una sfortunata spin nell’ultima tornata. George Russell si è classificato quarto, seguito da Max Verstappen, quinto, e Lewis Hamilton, che ha chiuso in settima posizione.

Le parole del vincitore e il significato storico

“It is just the beginning, the road is still long, but we’re working super hard,” ha commentato Antonelli a caldo, esprimendo la sua gratitudine al team: “The team is doing an incredible job and without them I wouldn’t be here. I’m going to enjoy this one and then get back to work.” Questa vittoria non è solo un trionfo personale, ma ha anche un significato storico: Antonelli è il primo pilota a vincere le sue prime tre gare in Formula 1 partendo sempre dalla pole position.

Un risultato che rafforza ulteriormente la sua leadership nel campionato mondiale, portando il suo vantaggio su Russell a venti punti.

Condizioni di gara e il dominio Mercedes

La gara di Miami è stata anticipata di tre ore a causa di un rischio imminente di temporali e fulmini sul circuito di Miami Gardens. Nonostante l’allerta meteo, la pioggia non si è mai materializzata, ma la tensione è rimasta alta per le prime venticinque tornate, con i piloti che hanno spinto al massimo, temendo un improvviso cambiamento delle condizioni. La vittoria di Antonelli sottolinea la supremazia della Mercedes in questo avvio di stagione. Il team ha infatti conquistato le prime quattro pole position e le prime quattro vittorie stagionali, con l’unica eccezione rappresentata dalla sprint race, vinta da Norris e Piastri, a dimostrazione di una forza complessiva notevole.