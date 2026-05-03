Kimi Antonelli ha inciso il suo nome nella storia della Formula 1, conquistando la terza pole position consecutiva sul circuito di Miami. Un traguardo che lo conferma protagonista indiscusso della stagione e che riporta un pilota italiano nel ristretto club delle tre pole consecutive, un'impresa che mancava da ben trentacinque anni, dai tempi del leggendario Riccardo Patrese.

L'eccezionale performance di Antonelli è stata accolta con grande entusiasmo e orgoglio nazionale. Il presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), Geronimo La Russa, ha espresso la sua ammirazione per il giovane talento.

"Un altro italiano, dopo Riccardo Patrese, entra nel 'club delle 3 pole position consecutive'. Kimi Antonelli continua a scrivere la storia della Formula 1 rappresentando sempre più il futuro dell'automobilismo tricolore", ha dichiarato La Russa, riassumendo il fervore di tifosi e appassionati di motori.

La Russa ha ulteriormente sottolineato il legame tra passato e presente del motorsport italiano: "Patrese è ambasciatore dell'ACI e Kimi Antonelli è la perla più preziosa formata nel programma ACI Team Italia. Non potremmo essere più orgogliosi". Queste parole evidenziano il successo del programma di sviluppo giovanile e l'importanza di Antonelli come simbolo per l'automobilismo italiano.

Qualifiche a Miami: Antonelli domina su Verstappen e Leclerc

La sessione di qualifica al Miami International Autodrome ha visto Kimi Antonelli imporre un ritmo inavvicinabile fin dal suo primo tentativo in Q3. Con un tempo di 1'27"798, l'italiano ha stabilito un riferimento che nessuno è riuscito a superare. Nonostante gli sforzi, Max Verstappen ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, cercando di insidiare Antonelli fino all'ultimo giro. Alle sue spalle, la Ferrari di Charles Leclerc ha completato la top three.

Le condizioni climatiche hanno reso la qualifica particolarmente impegnativa, con temperature dell'aria a 34°C e dell'asfalto oltre i 50°C, mettendo a dura prova piloti e mezzi.

Nonostante le difficoltà e i diversi colpi di scena, inclusi problemi tecnici per alcuni team e una lotta serrata per l'accesso alla Q3, Antonelli ha dimostrato notevole capacità di gestione della pressione, confermando il suo eccellente stato di forma e la sua leadership nel mondiale.

Gran Premio di Miami: prospettive e il ruolo chiave di Antonelli

La straordinaria prestazione di Kimi Antonelli a Miami rafforza il suo status di protagonista assoluto in questa stagione di Formula 1. La sua abilità nel mantenere la concentrazione e nel capitalizzare ogni opportunità si è tradotta in tre pole consecutive, un risultato che testimonia la rapida crescita del giovane pilota italiano. La griglia di partenza si annuncia di altissimo livello, con Verstappen e Leclerc confermati come avversari temibili, affiancati dalla McLaren di Norris e dalla Mercedes di Russell, che completano le posizioni di vertice.

Il Gran Premio di Miami si preannuncia come una gara estremamente combattuta e ricca di suspense. La partenza è fissata per le 16:00 locali, ma la potenziale minaccia di temporali potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di incertezza, influenzando lo svolgimento della corsa. L'attenzione è ora tutta puntata su Antonelli, chiamato a trasformare la sua supremazia in qualifica in un successo in gara, continuando così a scrivere pagine significative nella storia dell'automobilismo italiano.