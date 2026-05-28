Un vero e proprio terremoto ha scosso il Roland Garros: il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è stato eliminato al secondo turno del torneo parigino a causa di un malore. L'azzurro, che conduceva per due set a zero e 5-1 nel terzo, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in una rimonta drammatica, conclusasi in cinque set.

L'incontro vedeva Sinner dominare i primi due parziali (6-3, 6-2) e portarsi a un passo dalla vittoria nel terzo set (5-1). Qui il tennista italiano ha manifestato segni di cedimento fisico, richiedendo il fisioterapista e pronunciando 'non mi sento bene, ho bisogno di vomitare'.

Dopo un breve consulto medico e al rientro, debilitato, Sinner ha perso il terzo set 7-5, il quarto 6-1 e il quinto 6-1, subendo una rimonta clamorosa.

L'onda d'urto e le reazioni internazionali

L'eliminazione di Sinner ha rapidamente fatto il giro del mondo. Testate come L'Equipe hanno parlato di 'terremoto', Le Monde di 'colpo di scena', mentre il New York Times ha evocato un Sinner 'appassito al caldo'. Juan Manuel Cerundolo, l'artefice dell'impresa, si è mostrato commosso, dichiarando: 'Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti Slam. Non so cosa sia successo: crampi, caldo... spero si riprenda presto'.

Il ruolo determinante del caldo

Le condizioni climatiche estreme hanno giocato un ruolo cruciale.

Il match si è svolto sotto un caldo torrido, con temperature percepite fino a 34-35 °C. Questo clima rovente è stato la causa principale del malore di Sinner, manifestatosi con vomito, disorientamento e crampi. Nel momento più critico, il numero uno mondiale ha perso 15 punti consecutivi, evidenziando l'impatto diretto sulla sua performance e alterando l'esito del torneo.

Implicazioni per il torneo

L'eliminazione di Jannik Sinner è un evento di grande portata per il Roland Garros. Considerato il principale favorito per la vittoria, in assenza del campione uscente Carlos Alcaraz, il suo ritiro apre il tabellone, rimescolando equilibri e previsioni. La sua impressionante striscia di trenta vittorie consecutive si interrompe bruscamente, privando il torneo del suo protagonista più atteso e lasciando un vuoto significativo nella corsa al titolo.