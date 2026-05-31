Rafael Jodar ha conquistato i quarti di finale del Roland Garros con una rimonta straordinaria nel derby con Pablo Carreno-Busta. Il diciannovenne di Madrid, numero 29 ATP, si è imposto ribaltando i primi due set persi.

L'incontro ha visto Carreno-Busta, trentaquattrenne e numero 89, aggiudicarsi i primi due parziali (doppio 6-4). Jodar non si è arreso, dominando i successivi tre set (6-1, 6-2, 6-2). Ha evidenziato determinazione e gestione della pressione.

Jodar: talento emergente del tennis

Questo successo contro Carreno-Busta è un momento chiave per la carriera di Jodar.

A diciannove anni è tra i protagonisti emergenti del tennis mondiale. La sua abilità nel reagire e mantenere alta la concentrazione ha riscosso ampi consensi. Il giovane spagnolo attende il vincente tra Alexander Zverev (numero tre) e Jesper De Jong (numero 106).

Carreno-Busta ha mostrato tenacia nei primi due set, cedendo poi alla freschezza e intensità del connazionale. Jodar ha evidenziato una crescita tecnica e mentale, elementi determinanti per i prossimi turni.

La giornata ricca di emozioni al Roland Garros

La giornata al Roland Garros è stata ricca di altri risultati di rilievo: la vittoria di Marta Kostyuk sulla quattro volte campionessa Iga Swiatek e il ritorno ai quarti di finale di Sorana Cîrstea dopo diciassette anni.

In questo contesto, la rimonta di Jodar contro Carreno-Busta si conferma evento significativo, offrendo emozioni e colpi di scena.

Con la qualificazione ai quarti, Jodar si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua giovane carriera, per sorprendere e scrivere nuove pagine nel tennis spagnolo e internazionale.