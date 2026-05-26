Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha dato il via al suo percorso nel prestigioso Roland Garros martedì 26 maggio, affrontando il tennista francese Clément Tabur, attualmente al numero 171 del ranking Atp. Questa sfida inaugurale, attesa sul campo centrale Philippe‑Chatrier, ha segnato l'esordio dell'azzurro nel secondo Slam stagionale. La diretta televisiva ha accompagnato l'apertura del primo set, dando il via a una sessione serale carica di aspettative.

L'inizio del cammino a Parigi

L'incontro contro Tabur, una wild-card francese, ha rappresentato l'apertura ufficiale della campagna di Sinner nel celebre torneo parigino.

Il match è stato strategicamente posizionato nella sessione serale, con l'inizio previsto non prima delle 20.15, sul leggendario Philippe‑Chatrier. Il tennista transalpino, sostenuto con fervore dal pubblico di casa, si è presentato come un avversario da non sottovalutare per il campione italiano, che ha affrontato la partita con la consueta determinazione.

Il palcoscenico serale del Philippe-Chatrier

Il debutto di Sinner si è svolto nella suggestiva atmosfera della fascia serale, un momento particolarmente atteso dagli appassionati, con l'inizio fissato non prima delle 20.15, come da programma ufficiale del torneo. Clément Tabur, un atleta francese di 26 anni, ha potuto contare sull'energia e il calore del pubblico locale, creando un'ambientazione vibrante e coinvolgente.

D'altra parte, Sinner, forte del suo status di favorito indiscusso e della sua posizione di vertice nel tennis mondiale, ha iniziato la sua "missione Parigi" con una chiara dimostrazione di concentrazione e volontà di vincere.

Le grandi ambizioni e il sogno del Career Grand Slam

Il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros assume un significato sportivo di straordinaria importanza. Il torneo parigino, infatti, è l'unico dei quattro Slam che ancora manca nel suo già impressionante palmarès, rendendo questa edizione un obiettivo primario. L'assenza di Carlos Alcaraz, dovuta a un infortunio, ha ulteriormente consolidato la posizione dell'azzurro come il principale candidato alla vittoria finale, aumentando le aspettative su di lui.

Sinner arriva a Parigi con una striscia di risultati eccezionali: ventinove vittorie consecutive, di cui ben diciassette ottenute sulla difficile superficie della terra battuta, e l'incredibile conquista di cinque titoli consecutivi nei prestigiosi tornei di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma.

Questo primo match contro Tabur non è stato quindi un semplice esordio, ma piuttosto il primo passo fondamentale verso un possibile Career Grand Slam. Si tratta di un traguardo ambizioso che, se raggiunto, lo proietterebbe nell'élite ristretta dei soli dieci tennisti capaci di aggiudicarsi tutti e quattro i major almeno una volta nella loro illustre carriera. Un obiettivo che non solo testimonia la grandezza del numero uno del mondo, ma ne sottolinea anche le immense aspirazioni e il desiderio di lasciare un segno indelebile nella storia del tennis.