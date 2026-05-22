L'ex difensore e attuale tecnico, Álvaro Arbeloa, ha ufficialmente annunciato oggi la sua decisione di lasciare la guida tecnica del Real Madrid al termine dell'attuale stagione calcistica. L'ultima partita che lo vedrà sulla panchina delle Merengues sarà quella in programma domani contro l'Athletic Bilbao, un incontro che segnerà la conclusione di un periodo, seppur breve, caratterizzato da grande impegno e dedizione. L'annuncio è stato formulato durante la consueta conferenza stampa pre-gara, un momento in cui l'allenatore ha voluto esprimere pubblicamente la sua profonda gratitudine e l'affetto incondizionato per il club che lo ha visto crescere e affermarsi in diversi ruoli.

L'emozionante congedo di Arbeloa: "Spero sia solo un arrivederci"

Con parole cariche di emozione e speranza, Álvaro Arbeloa ha condiviso i suoi sentimenti riguardo a questa partenza. "Spero che sia solo un arrivederci", ha dichiarato, evidenziando il forte legame con la società. "Il Real Madrid è stata la mia casa per vent’anni, in diversi ruoli. Questa sarà la mia ultima partita in panchina in questa stagione; non so se sarà l’ultima della mia vita, perché non si può mai sapere. Ma cercherò di godermela, sperando di vincere". Questa affermazione sottolinea il legame indissolubile che l'ex campione nutre per la prestigiosa società madrilena, rivelando il suo desiderio di congedarsi dai tifosi e dal club con una prestazione memorabile e vincente.

Un bilancio della gestione tecnica e le prospettive future

Arbeloa era arrivato a gennaio per assumere l'incarico di tecnico, subentrando a Xabi Alonso. Dopo pochi mesi, ha preso la decisione di non proseguire la sua avventura. La sua scelta è il risultato di una ponderata riflessione personale e professionale, maturata in questi mesi intensi. Ha voluto ringraziare sentitamente il club, la dirigenza e i suoi sostenitori per il supporto e la fiducia ricevuti, evidenziando un percorso di crescita significativo e un arricchimento della sua esperienza come allenatore.

Le motivazioni dietro l'addio e le nuove sfide

Il tecnico ha manifestato gratitudine verso i giocatori, sottolineando di sentirsi "pronto per nuove sfide" e di aver "migliorato molto in questi mesi" alla guida della squadra.

Ha inoltre escluso categoricamente la possibilità di entrare a far parte del futuro staff tecnico di José Mourinho, qualora quest'ultimo dovesse fare ritorno al Real Madrid. La decisione di Álvaro Arbeloa, sebbene presentata con toni pacati, si inserisce in un contesto che ha visto emergere alcune tensioni interne. Si sono registrati, infatti, episodi di attrito all'interno del gruppo squadra, in particolare con figure di spicco come Kylian Mbappé e Dani Carvajal. Nonostante queste dinamiche, Álvaro Arbeloa ha voluto ribadire il rispetto reciproco mantenuto e il suo desiderio di concludere questa esperienza professionale in maniera composta e dignitosa, lasciando un ricordo positivo del suo impegno e della sua dedizione al club.