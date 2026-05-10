Gli Oklahoma City Thunder hanno inflitto un’altra pesante sconfitta ai Los Angeles Lakers, vincendo gara 3 della semifinale di Western Conference con il punteggio di 131-108. Questo risultato porta i Thunder in un vantaggio schiacciante di 3-0 nella serie, spingendo la squadra di LeBron James sull’orlo dell’eliminazione dai playoff NBA.

La performance dominante dei Thunder

La partita è stata caratterizzata da una prestazione eccezionale di Ajay Mitchell, vero protagonista della serata. Mitchell ha stabilito un suo record personale nei playoff, mettendo a segno 24 punti e distribuendo 10 assist, dimostrando un controllo totale del gioco.

Al suo fianco, Shai Gilgeous-Alexander ha contribuito con 23 punti e 9 assist, mentre Chet Holmgren ha aggiunto 18 punti e 9 rimbalzi. Questi numeri hanno consolidato il dominio degli Oklahoma City Thunder, che mantengono un impressionante record di 7-0 nei playoff, rimanendo imbattuti.

La svolta decisiva nel terzo quarto

Nonostante le numerose assenze per infortunio, tra cui spicca quella di Luka Dončić, i Los Angeles Lakers erano riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio di due punti, alimentando le speranze di una reazione. Tuttavia, il terzo quarto si è rivelato il momento chiave della partita. I Thunder hanno piazzato un parziale devastante di 33-20, che ha di fatto spento ogni velleità dei Lakers e indirizzato la sfida verso la vittoria di Oklahoma City.

Nel quarto periodo, il divario si è ulteriormente ampliato, con i Thunder che hanno segnato 41 punti contro i 29 dei Lakers, sigillando il loro trionfo.

I marcatori dei Lakers e le prospettive future

Tra le fila dei Lakers, il miglior realizzatore è stato Rui Hachimura con 21 punti, seguito da LeBron James che ha chiuso la sua partita con 19 punti. Ora l'attenzione si sposta su gara 4, che si disputerà a Los Angeles. I Lakers avranno l'arduo compito di cercare di evitare uno "sweep", ovvero una sconfitta per 4-0 nella serie. La storia dei playoff NBA, tuttavia, è chiara: finora nessuna squadra è mai riuscita a rimontare da uno svantaggio di 0-3. I Thunder avranno quindi la prima opportunità di chiudere la serie e accedere alla finale di Conference proprio sul campo avversario.