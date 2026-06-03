Ensenada si appresta a vivere l'emozione della 58ª edizione della SCORE Baja 500, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e per l'intera comunità. Dal 3 al 7 giugno, la città messicana si trasforma nella capitale mondiale dell'off-road, accogliendo piloti internazionali, team, sponsor e migliaia di fan, che animeranno le sue strade e il centro cittadino.

Il culmine dell'evento sarà la gara principale, che prenderà il via sabato 6 giugno dal Bulevar Costero, nel cuore del distretto turistico di Ensenada. Le partenze sono scaglionate: moto e quad inizieranno alle 3:00 del mattino, seguiti da auto, truck e UTV alle 8:00, dopo la cerimonia di apertura.

Il percorso di gara si estende per circa 468,70 miglia per le classi Pro moto e auto, con un limite di 18 ore per il completamento. L'area di partenza e arrivo, situata vicino al Riviera de Ensenada Cultural Center, diventerà un fulcro di attività per partecipanti e spettatori.

Viabilità e chiusure stradali

Le autorità locali hanno predisposto modifiche significative alla viabilità per assicurare la sicurezza dell'evento. Già da mercoledì 3 giugno, alle 7:00, il Bulevar Lázaro Cárdenas (noto anche come Bulevar Costero) sarà interdetto al traffico in direzione sud-nord, inizialmente tra Club Rotario e Avenida Castillo. Le restrizioni si estenderanno fino a domenica 7 giugno, interessando anche Club Rotario, Bulevar Las Dunas e le strade adiacenti.

Si raccomanda a residenti e visitatori di pianificare gli spostamenti con largo anticipo, optando per percorsi alternativi, taxi o servizi di ridesharing, e prevedendo tempi di percorrenza maggiori.

La Baja 500 non è solo competizione: venerdì 5 giugno è la giornata della Tech and Contingency Day. In questa occasione, i veicoli da corsa sono sottoposti a ispezione tecnica, offrendo ai fan l'opportunità unica di ammirare da vicino le macchine prima che si avventurino nel deserto. È un momento molto apprezzato da famiglie, fotografi e curiosi, che possono immergersi nell'atmosfera vibrante del paddock e cogliere l'adrenalina della vigilia.

Impatti economici e turistici

L'evento funge da importante volano economico per la regione.

Hotel, ristoranti, bar e altre attività commerciali registrano il tutto esaurito, mentre la città si riempie di colori, suoni e un'atmosfera internazionale. La SCORE Baja 500, seconda tappa del SCORE World Desert Championship 2026, attira circa 220 veicoli e partecipanti da numerosi stati degli Stati Uniti e da diversi paesi, consolidando la reputazione di Ensenada come capitale mondiale delle corse off-road e richiamando l'attenzione di media e appassionati globali.

Se per i residenti la settimana della Baja 500 comporta deviazioni, strade interrotte e traffico intenso, è anche vero che, come scherzosamente affermano gli organizzatori, “anche il traffico qui arriva con i cavalli sotto il cofano”, a sottolineare lo spirito unico e festoso della manifestazione.

Ai turisti si consiglia di godere appieno dello spettacolo, pianificando attentamente gli spostamenti e scegliendo punti di incontro specifici, per evitare le aree più affollate, specialmente quelle vicine al Riviera.