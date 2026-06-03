La prima settimana del Roland Garros 2026 ha registrato un notevole successo per TNT Sports, con un significativo incremento negli ascolti rispetto all’edizione precedente. La media di share nei primi otto giorni di trasmissione, dal 24 al 31 maggio, è cresciuta del 25% rispetto al 2025. In particolare, le giornate di venerdì e sabato, dedicate al terzo turno, hanno visto un aumento del 33% nella platea televisiva.

Le partite più seguite del weekend hanno contribuito in modo decisivo a questo risultato. L'incontro tra Joao Fonseca e Novak Djokovic, disputato venerdì 29 maggio, ha raggiunto un picco di 872.000 spettatori tra le 14:30 e le 15:00 ora della costa est statunitense.

Ancora più elevato il dato per la sfida tra Coco Gauff e Anastasia Potapova di sabato 30 maggio, con un picco di un milione di spettatori sintonizzati tra le 13:30 e le 14:00. Domenica 31 maggio, la partita tra Casper Ruud e Joao Fonseca ha toccato un picco di 847.000 spettatori nella fascia oraria 17:30-18:00.

Strategia Multipiattaforma e l’Esperienza Immersiva a New York

Oltre ai dati televisivi, TNT Sports ha implementato una robusta strategia multipiattaforma, coinvolgendo attivamente HBO Max. Qui, le ore di visione totali del Roland Garros negli Stati Uniti sono aumentate del 30% rispetto al 2025. L’opzione Multiview, che permette di seguire fino a quattro incontri contemporaneamente, ha registrato un incremento del 127% nelle ore di utilizzo.

Per amplificare il coinvolgimento del pubblico, TNT ha inaugurato la "Roland-Garros NYC Experience", un evento immersivo di tre giorni presso il South Street Seaport di New York. L'iniziativa ha offerto mini-campi da tennis, attività interattive, schermi giganti con copertura live e omaggi esclusivi.

Paige Balocki, vicepresidente marketing di TNT Sports, ha evidenziato: "Non è solo una viewing party. Abbiamo portato sedie del Roland-Garros... è un’esperienza immersiva che avvicina le persone al torneo più che mai". Questa iniziativa, tenutasi dal 29 al 31 maggio, rappresenta la prima esperienza di questo tipo organizzata dal network in occasione del Major sulla terra rossa.

Innovazione nei Contenuti e Coinvolgimento del Pubblico

La copertura di TNT e truTV prevede lo streaming di 300 ore di programmazione e oltre 900 incontri su HBO Max, includendo tutte le categorie, dai tornei junior a quelli wheelchair. Tra le novità di punta, spiccano il blocco quotidiano "The Mac Zone" con John e Patrick McEnroe e i "Magic Mic Moments", che attivano microfoni in campo per allenatori e arbitri. Il team di telecronaca, composto da Hall of Famers e nuove voci, mira a rendere la trasmissione più accessibile e coinvolgente. La risposta del pubblico è stata "ottima", e l’obiettivo è attrarre nuovi spettatori e fidelizzare il pubblico abituale, grazie anche a un tono di trasmissione più conversazionale e a un gruppo di talenti diversificato.