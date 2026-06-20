La tragica scomparsa della giovane Adele ha scosso profondamente il mondo del ciclismo italiano. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Cordiano Dagnoni, ha espresso il suo più sincero cordoglio e la sentita vicinanza alla famiglia della vittima, all’Asd Bike Movement Trentino Erbe e all'intera comunità ciclistica. Dagnoni ha dichiarato: «La scomparsa di Adele ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. A nome della Federazione Ciclistica Italiana esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla sua famiglia, alla Asd Bike Movement Trentino Erbe e a tutta la comunità del ciclismo».

Il presidente Dagnoni ha poi sottolineato l'urgente necessità di un cambiamento concreto per garantire maggiore sicurezza sulle strade italiane. «Credo sia arrivato il momento di far sentire forte un grido d'allarme. Da presidente della Federazione Ciclistica Italiana mi rivolgo alle Istituzioni affinché si passi finalmente dalle parole ai fatti, adottando misure concrete per mettere fine a questa carneficina sulle nostre strade», ha affermato. Ha evidenziato come il movimento ciclistico continui a pagare un prezzo altissimo, non solo per le vite spezzate, ma anche per l’aumento dei costi assicurativi e le ripercussioni sull’attività di promozione giovanile del settore.

L'appello per la sicurezza stradale e la tutela dei ciclisti

Dagnoni ha ribadito con forza che la sicurezza di chi va in bicicletta deve essere una priorità assoluta. Ha reiterato la sua preoccupazione: «Il nostro movimento continua a pagare un prezzo altissimo: oltre all'immenso dolore per ogni vita spezzata, siamo sempre più penalizzati dall’aumento dei costi assicurativi e, soprattutto, dalle conseguenze sull’attività di promozione giovanile. La sicurezza di chi va in bicicletta deve diventare una priorità assoluta». Il suo appello mira a sensibilizzare le autorità sull'urgenza di proteggere sportivi e appassionati.

Il dibattito sulla sicurezza dei ciclisti in Italia

La questione della sicurezza per i ciclisti sulle strade italiane è da tempo al centro di un acceso dibattito pubblico.

Gli incidenti che coinvolgono giovani atleti e appassionati continuano a generare profonda preoccupazione tra istituzioni e associazioni sportive. La ferma richiesta del presidente Dagnoni si inserisce in un contesto in cui la tutela dei ciclisti, in particolare dei più giovani, è ritenuta sempre più urgente. Questo è fondamentale non solo per prevenire ulteriori tragedie, ma anche per assicurare la crescita e la promozione del movimento ciclistico nazionale.