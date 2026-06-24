Jack Draper prosegue la sua promettente risalita nel circuito ATP, assicurandosi un posto nei quarti di finale del torneo di Eastbourne. Il tennista britannico, ventiquattrenne, ha superato il connazionale Jack Pinnington Jones con un convincente 7-5, 6-4, un risultato che conferma il suo ritorno in forma dopo un lungo stop per infortunio. Questa vittoria segna un passo importante per Draper, che ritrova il sorriso e la fiducia dopo mesi difficili.

Partito da numero 160 del ranking mondiale all'inizio della settimana, Draper ha già scalato diverse posizioni, attestandosi al 143°.

Dopo la vittoria, il tennista ha condiviso le sue sensazioni: "La mia fiducia era sotto il pavimento qualche settimana fa", ha ammesso. Sul campo, il britannico ha dimostrato grande solidità al servizio, concedendo un solo break in undici turni di battuta, ma recuperando immediatamente per aggiudicarsi il primo set. Nel secondo parziale, Draper ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, non concedendo più opportunità all'avversario e chiudendo l'incontro in un'ora e trenta minuti.

Il difficile percorso di rientro e la collaborazione con Andy Murray

Gli ultimi dodici mesi sono stati particolarmente impegnativi per Draper, costretto ai box da una serie di infortuni: prima una contusione ossea al braccio sinistro, poi un problema al tendine del ginocchio destro.

Questi stop forzati lo hanno allontanato dal campo e lo hanno fatto scivolare fuori dalla Top 100. "Non giocavo da tanto tempo. Non ho partecipato al Queen’s perché non ero pronto, quindi essere qui e competere a un livello alto così rapidamente mi rende molto grato", ha dichiarato Draper, evidenziando la difficoltà del periodo. Ha inoltre aggiunto: "Ero su una grande traiettoria l’anno scorso. Essere arrivato fino al numero quattro del ranking e poi vedere il mio corpo fermarmi è stato davvero complicato".

In questa delicata fase di rilancio, Draper beneficia del supporto di Andy Murray, presente nel suo angolo tecnico durante la stagione sull'erba. L'obiettivo primario è chiaro: ritrovare continuità e consolidare la fiducia.

"Adesso si tratta solo di uscire ogni giorno, essere costante negli allenamenti, cercare di giocare più partite possibili per recuperare la fiducia e, si spera, risalire ancora in classifica", ha ribadito il giovane tennista, proiettato verso un futuro di nuove sfide.

Prossimi impegni e il contesto del torneo di Eastbourne

Dopo la vittoria su Pinnington Jones, Draper si prepara ad affrontare il canadese Gabriel Diallo nei quarti di finale. Il torneo di Eastbourne vede intanto avanzare anche altri nomi di spicco: Ugo Humbert ha raggiunto i quarti per il secondo anno consecutivo, mentre Juan Manuel Cerundolo ha conquistato la sua seconda presenza stagionale tra i migliori otto in un evento ATP. Per Draper, che a Wimbledon difende solamente i punti del secondo turno, questa fase è cruciale per migliorare la sua posizione nel ranking e consolidare il suo rientro tra i protagonisti del circuito.

Il percorso di Jack Draper a Eastbourne è un segnale incoraggiante dopo un periodo segnato da difficoltà. La speranza è che possa mantenere questa striscia positiva anche nei prossimi appuntamenti sulla superficie erbosa, confermando il suo pieno recupero e le sue ambizioni nel tennis che conta.