L'appuntamento elettorale per la presidenza della Federcalcio si avvicina, con l'assemblea convocata per il prossimo 22 giugno. Due figure di spicco del panorama calcistico italiano, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, si contendono la guida della Federazione, avendo presentato le loro candidature ufficiali e ottenuto l'ammissibilità secondo lo statuto federale. La competizione promette di essere serrata, riflettendo le diverse anime e gli interessi delle componenti del calcio nazionale.

I candidati alla presidenza

Giovanni Malagò, noto per la sua precedente esperienza come presidente del Coni, è stato indicato come candidato dalla Lega Serie A.

La sua proposta è accompagnata da un dettagliato documento programmatico e dal sostegno della maggioranza dei delegati della sua componente. La sua candidatura è stata attentamente esaminata e ritenuta pienamente ammissibile in conformità con le normative statutarie federali.

Dall'altra parte, Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti e già alla guida della Federcalcio dal 2007 al 2014, si presenta con un solido programma quadriennale. Abete gode dell'ampio appoggio della maggioranza dei delegati della sua componente, la Lega Nazionale Dilettanti, e anche la sua candidatura ha superato il vaglio di ammissibilità, confermando la sua legittimità a partecipare alla corsa elettorale.

Le procedure e le regole del voto

L'assemblea elettiva si terrà nella prestigiosa cornice dell'Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, con la prima convocazione fissata per le ore 8:30 e la seconda per le ore 11:00 del 22 giugno. L'ordine del giorno prevede una serie di passaggi cruciali: inizialmente, la verifica dei poteri dei delegati, seguita dall'elezione del presidente dell'assemblea e dei consiglieri federali. Infine, l'attenzione si concentrerà sull'elezione del presidente federale, il momento culminante dell'intera giornata.

Le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto, avvalendosi di un moderno sistema elettronico per garantire trasparenza e rapidità. Per essere eletto, il presidente federale dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

È importante sottolineare che in questo calcolo saranno incluse anche le schede bianche, mentre saranno esclusi i voti nulli. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta al primo turno, si procederà a ballottaggi successivi tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il sistema elettorale e i rapporti di forza

Le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete sono state formalmente depositate entro la scadenza del 13 maggio, ciascuna corredata da programmi dettagliati che delineano le visioni per il futuro del calcio italiano. Malagò può contare sul sostegno di importanti componenti come la Serie A, l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), l'Associazione Italiana Allenatori (AIAC) e la Serie B.

Abete, d'altra parte, è sostenuto con forza dalla Lega Nazionale Dilettanti, che rappresenta una base elettorale significativa.

Il sistema elettorale federale è caratterizzato da un voto ponderato, che attribuisce un peso specifico diverso a ciascuna componente. La Lega Nazionale Dilettanti detiene la quota più rilevante con il 34% dei delegati, seguita dall'Associazione Italiana Calciatori con il 20%. La Serie A contribuisce con il 18%, la Lega Pro con il 12%, l'Associazione Italiana Allenatori con il 10% e, infine, la Serie B con il 6%. Questo complesso equilibrio di poteri rende la competizione per la presidenza della Federcalcio particolarmente incerta e aperta a possibili convergenze e alleanze strategiche tra le diverse componenti, rendendo l'esito finale imprevedibile fino all'ultimo voto.