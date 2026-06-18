L'Italia femminile di volley ha conquistato un'importante e sofferta vittoria nella Volleyball Nations League, superando la Serbia con il punteggio di 3-2. Il match, disputato alla PhilSport Arena di Pasig City, nelle Filippine, ha visto le azzurre imporsi con parziali di 25-14, 25-15, 18-25, 21-25 e un decisivo 15-12 al tie-break. Questo successo rappresenta il quinto trionfo in sei incontri della fase intercontinentale, consolidando la posizione della squadra nel torneo.

La dinamica del match: dominio iniziale e reazione finale

La partita ha offerto momenti di grande intensità e capovolgimenti di fronte.

Le azzurre hanno iniziato l'incontro con una prestazione dominante, imponendo il proprio gioco e chiudendo i primi due set con risultati netti: 25-14 e 25-15. Sembrava una gara a senso unico, ma la Serbia ha saputo reagire con orgoglio e determinazione, ribaltando l'inerzia del match. Le avversarie hanno infatti conquistato il terzo e il quarto set (18-25 e 21-25), portando la sfida al tie-break decisivo.

Nel quinto e ultimo set, l'Italia ha dimostrato grande lucidità e carattere. Nonostante la rimonta serba, le giocatrici guidate dal CT Julio Velasco hanno ritrovato la concentrazione necessaria per affrontare il momento cruciale. Con una serie di azioni efficaci e una difesa attenta, le azzurre si sono imposte con un parziale di 15-12, sigillando una vittoria che vale doppio per il morale e per la classifica.

Le protagoniste in campo: Fahr top scorer

Le prestazioni individuali sono state determinanti per l'esito finale dell'incontro. La top scorer della partita è stata Fahr, autrice di ben diciotto punti, un contributo fondamentale in attacco. Al suo fianco, Obossa ha messo a segno sedici punti, dimostrando una notevole efficacia offensiva. Hanno contribuito in maniera significativa anche Nwakalor, con tredici punti, e Antropova, che ha chiuso la sua prova con dodici punti. L'apporto corale di queste atlete ha permesso all'Italia di superare i momenti di difficoltà e di conquistare la vittoria.

Il percorso nella Nations League e i prossimi impegni

Questa vittoria si inserisce nella seconda settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026, un torneo di cruciale importanza per le ambizioni della squadra.

Le azzurre, dopo aver affrontato e superato la Repubblica Ceca e ora la Serbia, avranno a disposizione un giorno di riposo per recuperare le energie. La sessione di Pasig City si concluderà con due sfide altrettanto impegnative e fondamentali per la qualificazione alla Final Eight del torneo.

I prossimi appuntamenti vedranno l'Italia scendere in campo contro gli Stati Uniti il venti giugno, con fischio d'inizio alle ore dieci italiane. Successivamente, le azzurre affronteranno il Giappone il ventuno giugno, alle ore quattordici italiane. Entrambi gli incontri rappresentano tappe decisive per il cammino dell'Italia nella competizione, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione e accedere alla fase finale.