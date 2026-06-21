Lorenzo Finn ha scritto una pagina nel ciclismo italiano, aggiudicandosi il Giro Next Gen e trionfando nella cronometro finale. La tappa decisiva, di 22,2 chilometri, si è corsa da Villa Sant’Angelo a L’Aquila. Finn è il primo italiano a vincere in quindici anni, dopo Mattia Cattaneo nel 2011. Al termine della gara, un emozionato Finn ha dichiarato: "Era il mio obiettivo stagionale da novembre. Devo ringraziare allenatore e squadra, è pazzesco: l'ho sognata tante volte da junior…". Determinazione e dedizione hanno dato i loro frutti.

Il percorso trionfale

La vittoria di Finn è frutto di prestazioni eccezionali al Giro Next Gen. Aveva brillato nel tappone appenninico, imponendosi in una delle frazioni più dure. Costanza e gestione energie gli hanno valso la leadership. Cruciale il successo alla tappa regina Velletri–Subiaco – Monte Livata, dove Finn ha conquistato la Maglia Rosa e consolidato il primato generale. Il trionfo nella cronometro ha suggellato una settimana da protagonista, confermando Finn tra i migliori prospetti del ciclismo italiano. Un successo importante per il movimento nazionale, in attesa di un talento per le corse a tappe.

Talento, resilienza e futuro

La storia di Lorenzo Finn è anche un esempio di resilienza.

Questo risultato arriva a meno di due mesi da una caduta nella terza tappa del Tour of the Alps, che gli aveva causato la frattura del polso destro e un intervento chirurgico. Nonostante l’infortunio, Finn ha recuperato rapidamente, riaffermandosi tra i migliori. Il palmarès è notevole: Campione del Mondo Juniores nel 2024 e Under 23 nel 2025. In questa stagione, aveva vinto per la seconda volta il Giro del Belvedere. L'affermazione al Giro Next Gen, con margini significativi, testimonia crescita e solidità del suo progetto sportivo. Il ciclismo italiano guarda al futuro con rinnovata fiducia.