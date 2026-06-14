I New York Knicks hanno conquistato il prestigioso titolo NBA, sconfiggendo i San Antonio Spurs per 94-90 in Gara 5 delle Finals. Questa vittoria, ottenuta in trasferta, ha siglato la serie sul 4-1 per la franchigia newyorkese, ponendo fine a un lungo digiuno che durava da ben cinquantatré anni, dal 1973. Un trionfo atteso che riporta i Knicks sul tetto del basket mondiale.

Protagonista indiscusso della serata è stato Jalen Brunson, la cui prestazione sensazionale gli è valsa il titolo di MVP delle Finals. Brunson ha messo a segno ben 45 punti, guidando con determinazione la rimonta decisiva dei Knicks.

La squadra si era trovata in svantaggio di 16 punti nel secondo tempo e di 10 all'inizio dell'ultimo quarto, ma il playmaker ha saputo limare il divario canestro dopo canestro, portando i suoi alla vittoria. Con i suoi 45 punti, Brunson ha anche stabilito un nuovo record di franchigia per un giocatore dei Knicks in una partita delle Finals, superando i 38 punti realizzati da Willis Reed nel 1970.

Il percorso verso il trionfo

La strada verso il titolo è stata costellata di prove di carattere per i Knicks. Già in Gara 4, la squadra aveva dimostrato una straordinaria resilienza, recuperando uno svantaggio di 29 punti e realizzando quella che è stata definita la più grande rimonta nella storia delle Finals NBA.

Anche in Gara 5, i newyorkesi hanno saputo annullare un altro divario in doppia cifra, confermando la loro capacità di reagire nei momenti cruciali della partita.

Dall'altra parte del campo, i San Antonio Spurs, pur mostrando talento e determinazione, non sono riusciti a contenere l'impeto avversario. Il giovane talento francese Victor Wembanyama ha contribuito con 19 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate, mentre il rookie Dylan Harper ha aggiunto 25 punti partendo dalla panchina. Nonostante queste prestazioni individuali, gli Spurs non sono riusciti a gestire i larghi vantaggi accumulati, cedendo alla pressione dei Knicks.

Festeggiamenti e impatto sulla città

L'unica vittoria degli Spurs nella serie è arrivata in Gara 3, disputata a New York al cospetto del presidente americano Donald Trump, noto sostenitore dei Knicks.

La conclusione della serie sul 4-1 ha scatenato un'ondata di entusiasmo nella Grande Mela. L'Empire State Building si è illuminato con i colori sociali dei Knicks, l'arancione e il blu, mentre i festeggiamenti sono esplosi all'esterno del leggendario Madison Square Garden, l'arena della squadra.

Questi playoff NBA sono stati ricchi di emozioni e colpi di scena, culminati con il meritato trionfo dei Knicks. La squadra ha saputo ripagare la fedeltà e la passione dei suoi milioni di sostenitori, abituati da tempo a delusioni. Gli Spurs, che pure avevano eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder nelle finali della Western Conference, hanno mostrato un grande potenziale ma non sono riusciti a capitalizzare i vantaggi acquisiti nelle sfide decisive.

La vittoria dei New York Knicks rappresenta un momento storico non solo per la franchigia, ma per l'intera città di New York e per il panorama della NBA. Segna la fine di una lunga attesa e rilancia la squadra tra le grandi protagoniste del basket mondiale, promettendo un futuro di nuove sfide e successi.