Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon nel 2022, è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Halle a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'australiano, attualmente numero 899 del ranking mondiale, ha subito il problema durante gli ultimi minuti della sessione di allenamento di lunedì pomeriggio. Il dolore persistente lo ha obbligato a rinunciare sia al tabellone di singolare sia a quello di doppio, dove avrebbe dovuto giocare in coppia con Mattia Bellucci.

Kyrgios era atteso per il suo debutto nel torneo contro l'americano Ben Shelton, testa di serie numero tre, nella giornata di mercoledì.

Al suo posto, Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale come lucky loser. Anche nel doppio, la coppia formata da Daniel Altmaier e Joao Fonseca prenderà il posto di Kyrgios e Bellucci, sempre come lucky losers.

Il Forfait e le Reazioni

Il direttore del torneo, Ralf Weber, ha espresso rammarico per l'assenza dell'australiano: "Siamo molto dispiaciuti e ci avrebbe fatto piacere accoglierlo qui sul Centre Court". L'infortunio costringe ora Kyrgios a sottoporsi a cure mediche a Halle, mettendo a rischio la sua stagione sull'erba.

La sua partecipazione a Halle era particolarmente attesa, dato che nella sua unica precedente apparizione nel 2022 aveva raggiunto la semifinale. Quella stagione lo aveva visto superare avversari di rilievo come Daniel Altmaier, Stefanos Tsitsipas e Pablo Carreno Busta, prima di arrendersi in semifinale a Hubert Hurkacz, poi vincitore del torneo.

Aveva ricevuto una wild card anche per il doppio, segno dell'importanza della sua presenza per gli organizzatori.

Un Percorso a Ostacoli

La stagione sull'erba di Kyrgios, già segnata da una lunga assenza dai campi, subisce così un nuovo stop dopo il rientro a Stoccarda. Qui, aveva mostrato segnali positivi vincendo contro Corentin Moutet, prima di essere eliminato da Sho Shimabukuro al secondo turno. A complicare ulteriormente il quadro, non è stata assegnata a Kyrgios una wild card per il tabellone principale di Wimbledon, a differenza di Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov e diversi tennisti britannici.

Nonostante il nuovo infortunio, Kyrgios ha annunciato tramite i social che intende partecipare all'Ultimate Tennis Showdown, in programma dal 16 al 18 luglio a Rio de Janeiro.

Il forfait di Halle rappresenta un ulteriore ostacolo nel tentativo dell'australiano di ritrovare continuità dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera negli ultimi mesi. L'attesa per il suo ritorno ai massimi livelli sull'erba resta dunque ancora aperta, mentre il torneo tedesco prosegue con nuovi protagonisti chiamati a sostituire l'australiano sia in singolare che in doppio.