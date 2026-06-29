Jessica Pegula, protagonista di un brillante esordio a Wimbledon, ha espresso forti perplessità sulla squalifica di quattro anni inflitta a Marketa Vondrousova, campionessa di Wimbledon 2023. La tennista ceca è stata sanzionata per aver rifiutato un controllo antidoping, una decisione che ha acceso un vivace dibattito nel mondo del tennis, con Pegula tra le voci più critiche.

Al termine della sua vittoria per 7-5, 6-3 contro Darja Vidmanova sul campo numero 2, Pegula ha commentato la vicenda con preoccupazione: “È davvero sfortunato. Per Marketa, non conosco tutti i dettagli, ma sembra che ci siano molte versioni contrastanti.

Penso che per una cosa del genere, quattro anni siano una punizione che rischia di rovinare la carriera di qualcuno per quello che potrebbe essere stato solo un malinteso, e non credo sia giusto. La sentenza è troppo severa”.

Il caso Vondrousova e le normative antidoping

La squalifica di Vondrousova è scaturita dal suo rifiuto di sottoporsi a un test antidoping nel dicembre 2025. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha chiarito che, secondo le normative, il rifiuto di un test equivale a una positività. “Quando un giocatore rifiuta un test, deve essere trattato come se fosse risultato positivo. Questo per evitare che chi fa uso di sostanze dopanti possa ottenere una sanzione più lieve semplicemente rifiutando il test”, ha spiegato l’ITIA, sottolineando la rigidità del regolamento.

Pegula ha evidenziato la difficoltà di comprendere tale disparità di trattamento: “Non capisco la differenza tra questo caso e quello che è successo con Sinner e Iga. Hanno giustificato le regole e il motivo per cui sono così, ma non mi sembra logico. Capisco che ci debba essere una punizione, perché so che ha rifiutato il test, e anche questo non va bene. Ma credo che si possa trovare una soluzione che non distrugga la carriera di qualcuno in questo modo”, ha affermato la tennista americana, invocando maggiore flessibilità.

Confronti e reazioni nel circuito tennistico

Il dibattito è stato ulteriormente alimentato dal confronto con altre sanzioni recenti. Jannik Sinner, ad esempio, ha ricevuto una sospensione di tre mesi dopo aver raggiunto un accordo con l’ITIA in seguito a una doppia positività al clostebol.

Iga Swiatek, invece, è stata sanzionata per un mese a seguito di un test positivo al trimetazidina. Pegula ha ribadito la sua perplessità sulla coerenza dei provvedimenti: “Non capisco la differenza tra il suo caso e quello di Sinner e Swiatek. Non credo abbia senso per chi guarda la situazione con buon senso”.

L’americana ha concluso il suo intervento sottolineando: “Capisco che ci debba essere una punizione, ma penso che si possa fare qualcosa per non rovinare la carriera di qualcuno in questo modo”. Le sue parole riflettono un sentimento diffuso tra colleghi e appassionati, che invocano maggiore equità e proporzionalità nelle sanzioni antidoping, specialmente quando un rifiuto potrebbe essere frutto di un equivoco o un malinteso, senza compromettere irrimediabilmente una carriera sportiva di alto livello.