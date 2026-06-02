Il Roland-Garros di quest'anno si tinge d'azzurro con un risultato inatteso e storico: Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale, superando non solo avversari di alto livello ma anche significativi ostacoli fisici. Questo traguardo, che li vede tra i migliori otto a Parigi, segna un momento di grande rilievo per il tennis italiano.

Entrambi i tennisti hanno affrontato un percorso ad ostacoli. Berrettini, noto per la sua resilienza di fronte agli infortuni, è riuscito a ritrovare la sua migliore forma proprio nel cuore del torneo.

Arnaldi, dal canto suo, ha superato un difficile infortunio al piede che lo aveva rallentato all'inizio della stagione. "Ero in un tunnel e non vedevo la luce," ha raccontato Arnaldi, descrivendo le sue difficoltà. "Ma poi ho iniziato a sentirmi un po’ meglio. Sono andato a Cagliari e dopo tre partite stavo meglio anche al piede, non era così grave. Da lì, è stato un inizio per me, anche mentalmente, perché mi sono detto ‘Posso giocare. Non è irrealistico per me giocare una partita’."

L'epica maratona di Arnaldi contro Tiafoe

La qualificazione di Arnaldi ai quarti è arrivata al termine di una vera e propria battaglia contro Frances Tiafoe, uno dei match più emozionanti e lunghi del torneo. La sfida si è protratta per cinque ore e ventisei minuti, concludendosi nella notte parigina con il punteggio di 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4.

Il numero 104 del mondo, Arnaldi, ha dimostrato una determinazione ferrea, rimontando nel quarto set quando Tiafoe sembrava ormai lanciato verso la vittoria, forte di un doppio break di vantaggio. L'italiano ha trovato la forza di reagire, portando la partita al quinto set e imponendosi con una serie di colpi vincenti nei momenti cruciali.

"Non so come faccio a essere qui, a essere onesto," ha dichiarato un Arnaldi visibilmente emozionato dopo la vittoria. "Viviamo per giocare queste partite. Ho sempre sognato di giocare match così, al Roland-Garros, di notte, in queste battaglie contro qualcuno come Frances. Penso che a un certo punto non fosse più tennis, era qualcos’altro, giocavi solo con tutto quello che avevi.

Doveva esserci un vincitore e fortunatamente stasera sono stato io. Questa è sicuramente la miglior partita che abbia mai giocato."

Un traguardo storico per il tennis italiano

Con l'accesso ai quarti di finale, Arnaldi, Berrettini e Flavio Cobolli hanno scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano. È la prima volta nell'era Open che tre tennisti italiani raggiungono i quarti di finale in un singolo evento del Grande Slam maschile. Questo risultato sottolinea la crescita del movimento tennistico nazionale.

Ora, Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby tutto italiano per un posto in semifinale, una sfida che promette grande spettacolo. Il percorso di Arnaldi a Parigi è stato particolarmente estenuante, con oltre diciassette ore trascorse in campo nelle prime quattro partite, a testimonianza di una resistenza e una determinazione fuori dal comune.

Il match contro Tiafoe, in particolare, rimarrà nella memoria degli appassionati per la sua intensità e per la sportività mostrata dai due giocatori, che al termine si sono abbracciati, riconoscendo il valore della battaglia appena conclusa.