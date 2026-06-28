Max Verstappen ha espresso grande soddisfazione al termine del Gran Premio d'Austria, sottolineando come i recenti aggiornamenti introdotti dalla Red Bull abbiano finalmente permesso alla squadra di tornare a lottare per la vittoria. Nonostante una qualifica promettente, culminata però in un incidente mentre era in lotta per la pole position, il pilota olandese è partito dalla quinta posizione in griglia. Durante la gara, Verstappen ha esercitato una costante pressione su George Russell, tagliando il traguardo a meno di due secondi dal vincitore e assicurandosi così il suo miglior risultato stagionale.

"Penso che la cosa più soddisfacente sia che questa è stata la prima volta in cui ho sentito di poter davvero lottare per la vittoria", ha dichiarato Verstappen, evidenziando un netto cambio di passo. Il pilota ha spiegato che nella prima metà della corsa la sua Red Bull era particolarmente competitiva: "Nel primo stint mi sentivo davvero bene. Stavo recuperando terreno anche dopo i duelli che ho avuto con Lewis [Hamilton] – è stato bello, ma ci ha fatto perdere un po' di tempo. Ogni volta dovevo recuperare." Tuttavia, la seconda parte della gara ha presentato sfide inaspettate, con Verstappen che ha riscontrato significativi problemi di bilanciamento al posteriore: "Per qualche motivo nella seconda metà qualcosa non andava, tutto era estremamente difficile: dai dossi, ai cordoli, alla trazione, era tutto completamente sparito.

Dobbiamo capire cosa sia successo lì."

Strategia di gara e le sfide del retrotreno

Verstappen ha anche riflettuto attentamente sulle scelte strategiche del team, in particolare sul tempismo dell'ultimo pit stop. "È facile guardare indietro ora", ha ammesso. "Penso di aver avuto il degrado su George, ma sapevo anche che sarebbe stato uno stint molto lungo fino alla fine. Personalmente, credo di aver perso un po' troppo tempo nei giri in cui sono rimasto fuori rispetto a quello che ho recuperato con le gomme nuove. Ma è facile dirlo ora, col senno di poi." Nonostante queste difficoltà e le incertezze strategiche, il pilota ha voluto sottolineare l'importanza del risultato ottenuto: "Essere così vicini alla vittoria è un grande risultato per la squadra.

Hanno lavorato duramente per portare questi aggiornamenti e questa è la prima volta, credo, in gara in cui mi sono sentito davvero competitivo e ho potuto spingere di più. Questo è sicuramente l'aspetto positivo del weekend."

Il ritorno sul podio e le prospettive future di Red Bull

Il secondo posto conquistato in Austria rappresenta non solo il miglior piazzamento stagionale per Max Verstappen e la Red Bull, ma segna anche il convincente ritorno del pilota olandese sul podio dopo un periodo che aveva visto la squadra affrontare diverse difficoltà. La scuderia ha dimostrato di aver compiuto passi avanti significativi grazie al nuovo pacchetto di aggiornamenti, che ha permesso di ritrovare una competitività cruciale.

Tuttavia, restano da risolvere alcune criticità emerse nella seconda parte della gara, in particolare per quanto riguarda il comportamento del retrotreno della vettura. La ritrovata capacità di lottare nuovamente per la vittoria alimenta ora le speranze del team per le prossime gare, con l'obiettivo chiaro di consolidare la competitività e puntare con decisione al gradino più alto del podio.