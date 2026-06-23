La squadra Visma | Lease a Bike ha ufficializzato la sua formazione per il prossimo Tour de France, svelando i nomi degli atleti che affronteranno la prestigiosa corsa. L'annuncio è avvenuto il 23 giugno 2026, tramite una diretta YouTube trasmessa dal centro di allenamento della squadra a ’s‑Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Una delle novità più significative riguarda l'inserimento del giovane e promettente scalatore italiano Davide Piganzoli. Il ciclista azzurro prenderà il posto dell'infortunato Wout Van Aert, affiancando il capitano designato, il due volte vincitore Jonas Vingegaard.

L'obiettivo dichiarato del team è chiaro: riportare la Grande Boucle in Olanda, puntando alla vittoria finale.

La Composizione della Squadra per la Grande Boucle

La presentazione ha fornito dettagli cruciali sulla composizione dell'ottetto che supporterà Jonas Vingegaard. Il danese, già trionfatore del Tour de France nelle edizioni del 2022 e 2023, è determinato a riconquistare il titolo dopo le recenti vittorie di Tadej Pogačar. Davide Piganzoli, 23 anni, si unisce alla squadra in un momento cruciale, subentrando a Wout Van Aert, costretto al forfait a causa di un'infiammazione al gomito che ne ha impedito la preparazione ottimale. La sua presenza è vista come un elemento chiave per le strategie di montagna del team.

Strategie e Ambizioni: Le Dichiarazioni del Team

Marc Reef, direttore di gara della Visma | Lease a Bike, ha espresso piena fiducia nelle capacità di Davide Piganzoli. “Lo abbiamo visto quando ha vinto la tappa regina e la classifica generale della Route d’Occitanie nello scorso fine settimana, pensiamo che sia pronto a farlo di nuovo”, ha dichiarato Reef, sottolineando le recenti prestazioni del giovane italiano. L'ottetto che affiancherà Vingegaard include anche nomi di spicco come Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail e Victor Campenaerts. Un aspetto interessante è che ben quattro dei corridori selezionati – Jonas Vingegaard, Victor Campenaerts, Sepp Kuss e Davide Piganzoli – hanno partecipato all'ultimo Giro d’Italia.

In quella competizione, Vingegaard ha dominato, vincendo agevolmente e dimostrando una forma eccezionale, che ora lo proietta verso il difficile ma ambizioso obiettivo della doppietta Giro-Tour.

L'Obiettivo Finale: Vincere il Tour de France

Le ambizioni della Visma | Lease a Bike per la prossima Grande Boucle sono state ribadite con forza da Marc Reef. “L’obiettivo è chiaro quando hai Jonas in squadra. Vogliamo vincere il Tour de France”, ha affermato il direttore di gara, evidenziando la determinazione e la focalizzazione del team sulla vittoria finale. La presenza di un leader consolidato come Jonas Vingegaard, supportato da una squadra forte e motivata, inclusa la nuova risorsa Davide Piganzoli, consolida le speranze di successo in una delle competizioni ciclistiche più impegnative e prestigiose al mondo. Il ruolo di Piganzoli, in particolare, è considerato strategico per alleggerire il carico su Vingegaard nelle tappe più dure, confermando la sua importanza all'interno della squadra.