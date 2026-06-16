Le leggendarie Serena e Venus Williams faranno il loro atteso ritorno sui campi di Wimbledon, dove parteciperanno insieme al torneo di doppio. Gli organizzatori del prestigioso Grande Slam sull'erba hanno concesso alle sorelle una wild card, permettendo loro di calcare nuovamente l'All England Club come coppia.

Il rientro segna una fase importante per entrambe: Venus Williams, che compirà 46 anni a breve, ha ripreso la carriera nell'estate del 2025 dopo una lunga pausa, mentre Serena, 44 anni, è tornata in campo all’inizio di giugno al Queen’s Club Championships.

Insieme, le sorelle hanno conquistato 14 titoli del Grande Slam in doppio, sei dei quali proprio sull'erba di Wimbledon, l'ultima volta nel 2016.

Il percorso del ritorno

La decisione di tornare a giocare insieme arriva dopo che Serena Williams ha ripreso l’attività agonistica, tornando in campo dopo quasi quattro anni di assenza dal tennis professionistico. Venus, invece, ha continuato a competere in modo più sporadico. L’ultima apparizione in doppio delle due sorelle risale agli US Open 2022, quando furono eliminate al primo turno, dopo oltre quattro anni e mezzo dall'ultima volta.

Recentemente, Serena ha anche partecipato al torneo di doppio al Queen’s Club di Londra, vincendo la prima partita in coppia con Victoria Mboko, prima di dover ritirarsi a causa di un infortunio della compagna.

Era prevista la sua partecipazione in doppio con Karolina Muchova al Berlin Open.

Attese e wild card a Wimbledon

Il ritorno delle sorelle Williams a Wimbledon rappresenta un evento di grande rilievo e sarà una delle principali attrazioni dell’edizione 2026. Serena non ha escluso un possibile rientro anche nel singolare: uno degli otto posti wild card per il tabellone femminile è stato lasciato ancora da assegnare. Tra le altre wild card figurano la finalista del Roland Garros Maja Chwalinska e sei tenniste britanniche. Nel tabellone maschile, tra i beneficiari delle wild card ci sono Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov e quattro giocatori britannici.

Questo atteso rientro delle sorelle Williams a Wimbledon, dopo anni di successi e una lunga pausa, aggiunge ulteriore fascino a uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale.