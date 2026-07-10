Il golfo di Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale: la 38ª edizione dell'America's Cup. Esattamente a un anno dal via ufficiale, previsto per il 10 luglio 2027, l'attesa è già palpabile. Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, ha voluto sottolineare l'importanza di questo traguardo, lanciando un accorato appello a tutti i sostenitori: "Tifate per Luna Rossa".

Sirena ha confermato che il team italiano è già pienamente operativo nelle acque partenopee. Le sessioni di allenamento si stanno svolgendo con regolarità, proprio davanti al suggestivo profilo della città e al celebre Castel dell’Ovo, che fungerà da campo di regata ufficiale.

"Stiamo navigando a Napoli davanti al profilo della città e a Castel dell’Ovo, che sarà il campo di regata", ha dichiarato Sirena, evidenziando la scelta strategica e la bellezza della location che ospiterà la sfida.

L'America's Cup, un appuntamento globale

Sarà il direttore di regata Iain Murray a dare il via ufficiale al Louis Vuitton 38ª America's Cup Match, un momento che segnerà l'inizio di una delle competizioni velistiche più seguite e prestigiose. Max Sirena ha espresso gratitudine al Comune di Napoli, alla Regione, alle istituzioni locali e a Sport e Salute per l'impegno e il sostegno profuso nell'organizzazione di quello che ha definito "l’evento sportivo più importante a livello mondiale".

L'invito a sostenere Luna Rossa risuona come un richiamo all'orgoglio nazionale per una sfida che vedrà l'Italia protagonista.

Napoli, campo di regata internazionale

Il golfo di Napoli non è solo il teatro degli allenamenti di Luna Rossa, ma è già stato scelto anche da altri team internazionali per le proprie sessioni preparatorie. In questi giorni, infatti, le imbarcazioni di New Zealand hanno solcato le acque partenopee per testare il campo, analizzare i venti e le correnti, in vista sia delle pre-regate in programma a settembre 2026 sia della competizione principale del luglio 2027. Grant Dalton, Ceo di Team Emirates New Zealand, ha commentato la loro presenza: "Dopo Luna Rossa ora siamo qui anche noi – e nelle prossime settimane arriveranno gli altri team in vista di settembre.

Manca un anno all’America’s Cup quando New Zealand sarà in gara con il vincitore della Louis Vuitton Cup e il campo e il tempo sono quelli che ci aspettavamo".

Dalton ha inoltre elogiato la qualità del campo di regata napoletano, definendolo "sicuramente tra i migliori del mondo" per le condizioni offerte. Ha voluto anche ringraziare il Governo italiano e Sport e Salute per il supporto cruciale nella realizzazione della base a Bagnoli, considerata "una location perfetta". L'attesa cresce dunque in vista di una sfida che promette grande spettacolo e una partecipazione entusiasta, con Luna Rossa pronta a difendere i colori italiani davanti al pubblico di casa in questa storica edizione dell'America's Cup.