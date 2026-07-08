Bebe Vio Grandis, atleta delle Fiamme Oro Padova, ha stabilito un nuovo record italiano nei 100 metri categoria T62. Durante il Meeting di Lignano, la campionessa ha fermato il cronometro a 14.12 secondi, migliorando di oltre mezzo secondo il precedente primato nazionale e confermando un significativo progresso nel suo percorso sportivo. L'evento, svoltosi allo stadio Teghil, ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco del panorama paralimpico italiano e internazionale.

Accanto a Bebe Vio, Ambra Sabatini delle Fiamme Gialle, campionessa del mondo T63, ha ottenuto un ottimo 14.55 secondi sui 100 metri, registrando il suo miglior tempo stagionale nella categoria.

Le prestazioni di entrambe le atlete hanno evidenziato il buon momento del settore femminile della Fispes, regalando risultati di rilievo e grande emozione agli appassionati presenti.

Protagoniste e risultati di spicco

Oltre ai successi di Vio e Sabatini, il Meeting di Lignano ha visto brillare altre atlete. Greta Antolini della Anthropos, nella categoria T13, ha completato i 200 metri in 27.00 secondi, precedendo Viola Francullo (28.99) e Alessia D'Ambrosio (29.13). Nel salto in lungo T64, Giuliana Chiara Filippi (GSPD) è tornata a superare i cinque metri, piazzando una miglior misura di 5,14 metri al quarto tentativo, dopo un avvio che l'aveva vista in difficoltà.

L'evento si è configurato come un importante momento di confronto e crescita per l'atletica paralimpica italiana, ospitando sia atlete già affermate sia giovani promesse.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, a testimonianza della costante crescita del movimento e dell'interesse del pubblico.

Il Meeting di Lignano: un appuntamento di rilievo internazionale

La presenza di Bebe Vio nei 100 metri T62 ha catalizzato l'attenzione degli appassionati, anche grazie al confronto diretto con Ambra Sabatini, atleta plurimedagliata a livello olimpico e mondiale. Il Meeting di Lignano, giunto alla sua 37ª edizione, si è confermato come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sportiva, accogliendo 130 atleti internazionali. Tra gli ospiti presenti in tribuna, anche Carol Lewis, bronzo mondiale nel salto in lungo, che ha sottolineato l'importanza dell'evento per la promozione dell'atletica e dell'inclusione sportiva.

Il programma della manifestazione ha offerto un'ampia varietà di gare su diverse distanze e specialità, fornendo un'opportunità di confronto di alto livello tra atleti di fama internazionale e giovani talenti emergenti. Il Meeting di Lignano ha rappresentato anche una tappa fondamentale di preparazione in vista di futuri appuntamenti di prestigio, come il Festival olimpico estivo della Gioventù Europea (Eyof 2027), che si terrà sul litorale friulano.