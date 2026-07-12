I Chicago Cubs si trovano di fronte a una svolta cruciale nel loro approccio al mercato dei lanciatori. Il sogno di acquisire Sandy Alcántara è ufficialmente svanito, costringendo la franchigia a individuare rapidamente nuove soluzioni per rafforzare la propria rotazione in vista della deadline del 3 agosto.

Alcántara resta a Miami: la strategia dei Marlins

I Miami Marlins, protagonisti di un'eccezionale striscia di vittorie che li ha proiettati tra le contendenti, hanno preso la decisione strategica di trattenere il loro asso, Sandy Alcántara. L'ex vincitore del Cy Young NL si è rivelato fondamentale nel recente rilancio della squadra.

I Marlins, infatti, puntano ora ad "aggiungere in modo strategico" al roster, piuttosto che cedere il loro uomo di punta, consolidando così le loro ambizioni per la stagione corrente.

Le alternative sul mercato per i Cubs

Con la pista Alcántara definitivamente chiusa, i Cubs hanno spostato la loro attenzione su altri profili di rilievo. Tra i nomi più concreti che emergono sul mercato figurano Michael Wacha e Seth Lugo dei Kansas City Royals, Robbie Ray dei San Francisco Giants e Sonny Gray dei Boston Red Sox. Questi lanciatori rappresentano tutti profili con una comprovata esperienza e, aspetto non secondario, con contratti non eccessivamente vincolanti. Tuttavia, ciascuno di essi presenta elementi di rischio o incertezza che i Cubs dovranno valutare attentamente prima di procedere con un'offerta.

Il mercato dei lanciatori in fermento e le necessità dei Cubs

Il mercato dei lanciatori partenti è attualmente in un fermento significativo, con diverse squadre pronte a muoversi. Team come i Tigers, i Royals e gli Angels potrebbero essere protagonisti di scambi importanti, offrendo opportunità interessanti. Per i Chicago Cubs, l'esigenza non si limita all'acquisizione di un partente affidabile; è altrettanto cruciale rinforzare il bullpen, un reparto dove la profondità è palesemente carente e che necessita di innesti di qualità per affrontare la parte finale della stagione con maggiore solidità.

Panoramica del mercato e potenziali obiettivi

I Miami Marlins, oltre a mantenere Alcántara, stanno attivamente cercando di aggiungere un terza base, un partente di rotazione arretrata e un rilievo ad alto leverage per completare il loro roster.

Parallelamente, il mercato offre una serie di nomi di rilievo che potrebbero diventare obiettivi per le squadre in cerca di rinforzi. Tra questi spiccano Tarik Skubal e Casey Mize dei Tigers, i già citati Seth Lugo e Michael Wacha dei Royals, e Reid Detmers e José Soriano degli Angels. Tutti questi lanciatori rappresentano potenziali acquisizioni per le franchigie che mirano a consolidare le proprie rotazioni in vista dei playoff.