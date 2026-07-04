Il leader del Mondiale Kimi Antonelli ha conquistato una brillante vittoria nella gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, svoltosi sull'iconico circuito di Silverstone. Il giovane pilota della Mercedes ha dimostrato una performance eccezionale, tagliando il traguardo davanti a un agguerrito Lewis Hamilton, al volante della sua Ferrari, che si è classificato in seconda posizione. Il podio è stato completato da Lando Norris della McLaren, che ha ottenuto il terzo posto in una competizione intensa.

Classifica e dinamiche di gara

La corsa ha visto Antonelli imporsi con autorità, consolidando la sua posizione di vertice nel campionato.

Dietro al trio di testa, la classifica ha registrato la quarta posizione per George Russell, compagno di squadra di Antonelli in Mercedes, seguito da Charles Leclerc con l'altra Ferrari, che ha chiuso quinto. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen della Red Bull, ha ottenuto il sesto posto, mentre l'altra McLaren, guidata da Oscar Piastri, ha completato la zona punti al settimo posto.

La dinamica della gara sprint è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e strategia. Dopo una partenza che si è rivelata equilibrata, Kimi Antonelli ha saputo imporre il proprio ritmo, superando Lewis Hamilton e prendendo il comando della corsa. Questa mossa decisiva ha di fatto interrotto le speranze del pilota britannico di conquistare la vittoria davanti al suo pubblico di casa, un risultato particolarmente sentito a Silverstone.

La sua progressione non è stata semplice: nelle fasi iniziali, Antonelli ha dovuto affrontare e superare con determinazione anche Lando Norris e Oscar Piastri, dimostrando una superiorità che ha poi mantenuto fino alla bandiera a scacchi, senza lasciare spazio a repliche da parte degli avversari.

Prossimi appuntamenti: le qualifiche

L'attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti cruciali del weekend. Alle ore 17:00, infatti, sono in programma le attesissime qualifiche per il Gran Premio di domenica. Questa sessione sarà fondamentale per definire la griglia di partenza della corsa principale, dove i piloti cercheranno di ottenere la migliore posizione possibile per affrontare la gara che assegnerà i punti più importanti del fine settimana di Formula 1 in Inghilterra.