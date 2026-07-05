La Federcalcio belga ha espresso sorpresa e viva preoccupazione a seguito della decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, consentendogli di prendere parte all’ottavo di finale contro gli Stati Uniti. La Royal Belgian Football Association (RBFA) ha prontamente annunciato che sta «valutando tutte le possibili opzioni» per tutelare i diritti delle squadre partecipanti e garantire l’equità del torneo.

Il caso e le norme disciplinari in contrasto

La FIFA ha giustificato la sospensione della squalifica di Balogun richiamando l’articolo 27 del proprio codice disciplinare, il quale permette al comitato disciplinare di sospendere l’applicazione di una sanzione precedentemente imposta.

Tuttavia, la federazione belga ha evidenziato una chiara contraddizione con altre disposizioni. L’articolo 66.4 dello stesso codice stabilisce inequivocabilmente che un cartellino rosso comporta automaticamente la sospensione per la partita successiva, una regola che era stata applicata in tutti i precedenti casi di espulsione nel corso del torneo. Inoltre, la decisione della FIFA si pone in contrasto con l’articolo 10.5 del regolamento della competizione, che prevede anch’esso la sospensione automatica in caso di espulsione, e con la circolare n. 16, distribuita il 12 maggio 2026 a tutte le federazioni partecipanti, che ribadiva tali principi.

Le ragioni della RBFA e le possibili conseguenze

La RBFA ha motivato la propria posizione affermando che la decisione della FIFA rischia di minare i principi fondamentali del fair play e di compromettere l’integrità della competizione. Per queste ragioni, la federazione belga ha dichiarato la propria intenzione di esplorare ogni via legale disponibile per contestare la sospensione della squalifica. L’obiettivo primario è salvaguardare i diritti di tutte le squadre coinvolte e assicurare che le regole siano applicate in maniera uniforme e trasparente per tutti i partecipanti al torneo. La situazione attuale potrebbe avere ripercussioni significative sull’andamento della competizione e sulla percezione di imparzialità.

Un precedente inusuale per i Mondiali

La decisione della FIFA ha suscitato reazioni e perplessità anche a livello internazionale. Molti osservatori ritengono che la sospensione della squalifica, sebbene formalmente prevista dal codice disciplinare, rappresenti un precedente inusuale e potenzialmente problematico per un torneo di tale portata come il Mondiale, dove l’applicazione delle regole è tradizionalmente improntata a un rigore assoluto. Questa situazione potrebbe innescare un dibattito più ampio e profondo sul ruolo delle federazioni nazionali nel garantire l’equità del torneo e sull’interpretazione delle norme disciplinari in contesti di elevata pressione e visibilità. La questione solleva interrogativi importanti sulla coerenza delle decisioni e sulla necessità di mantenere una chiara linea guida per tutti i partecipanti.