Il tennista ceco Jiri Lehecka, attuale numero dodici del ranking mondiale, ha ufficialmente annunciato di aver affidato la propria preparazione tecnica a Frederic Fontang. L'esperto allenatore francese, reduce da una proficua collaborazione decennale con Felix Auger-Aliassime, subentra a Michal Navratil, dal quale Lehecka si è separato dopo il torneo di Wimbledon. Questo cambio segna l’inizio di una nuova e significativa fase per il ventiquattrenne tennista ceco, che punta sull’esperienza di Fontang per consolidare e proseguire la sua crescita nel circuito ATP.

Fontang, che in carriera è stato numero cinquantanove ATP prima di ritirarsi dal tennis professionistico nel 1999 e fondare un’accademia a Pau, in Francia, vanta un curriculum di prestigio. Ha infatti collaborato in passato con atleti di calibro come Jeremy Chardy, Caroline Garcia e Vasek Pospisil. La sua lunga avventura con Auger-Aliassime si è conclusa poco dopo la sconfitta del canadese nei quarti di finale del Roland-Garros, e il tecnico francese, cinquantasei anni, ha rapidamente trovato un nuovo incarico di rilievo. "È un giocatore su cui vedevo cosa potevo apportare, ne vedevo il margine di miglioramento. È una buona energia", ha dichiarato Fontang, evidenziando la sintonia e le potenzialità percepite nel progetto con Lehecka.

Il nuovo team e i primi impegni

Nel nuovo assetto tecnico, Jiri Lehecka manterrà come secondo allenatore il ceco Theodor Devoty, mentre l’ingresso di Fontang nel suo staff rappresenta una novità cruciale. I due hanno già intrapreso la preparazione, svolgendo una sessione di allenamento a Monaco prima di dirigersi in Messico per il torneo di Los Cabos. Qui, Lehecka è accreditato della prima testa di serie e farà il suo debutto ufficiale sotto la guida di Fontang. Il suo primo incontro lo vedrà affrontare il vincitore della sfida tra Coleman Wong e Darwin Blanch, con la possibilità di incrociare nei quarti di finale avversari come Corentin Moutet o Moïse Kouame.

La scelta di Frederic Fontang è stata attentamente valutata anche dall’agente francese di Lehecka, Pierre Christen, che lo aveva già considerato come una potenziale opzione in caso di modifiche allo staff tecnico.

L’obiettivo primario è sfruttare appieno il margine di miglioramento del giovane giocatore ceco, che in questa stagione ha già dimostrato il suo valore raggiungendo la sua prima finale in un Masters 1000 a Miami.

L'esperienza di Fontang e le ambizioni di Lehecka

Frederic Fontang è riconosciuto per la sua abilità nel guidare i giovani talenti verso la piena maturità sportiva. La sua vasta esperienza internazionale e una profonda conoscenza del circuito ATP sono state considerate dall'entourage di Lehecka come fattori determinanti per il prossimo salto di qualità. Il tecnico francese ha già dimostrato, attraverso collaborazioni durature come quella con Auger-Aliassime, la sua capacità di instaurare rapporti solidi e produttivi con gli atleti.

Il torneo di Los Cabos si configura, dunque, come il primo significativo banco di prova per la neonata coppia. In questo frangente, Jiri Lehecka mira a consolidare la sua posizione tra i migliori giocatori del mondo. La sinergia tra atleta e allenatore sarà fondamentale per affrontare con successo le prossime sfide del calendario ATP e per esprimere appieno il potenziale ancora inespresso del talentuoso tennista ceco.