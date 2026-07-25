Lando Norris ha siglato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, emergendo come uno dei protagonisti più attesi del weekend. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso la sessione con un crono di 1:17.939, superando di 117 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton e di 129 millesimi la Mercedes di Kimi Antonelli. La sessione si è svolta su un tracciato in buone condizioni, con i team impegnati nelle ultime regolazioni prima delle qualifiche.

Charles Leclerc, con l'altra Ferrari, si è piazzato subito dietro, a 352 millesimi dal leader, precedendo Oscar Piastri, quinto con la seconda McLaren a 499 millesimi.

Più distanti gli altri top team: George Russell (Mercedes) ha accusato oltre sei decimi di distacco da Norris, mentre Max Verstappen (Red Bull) sette decimi. L'ottavo tempo è stato di Isack Hadjar (Red Bull), a un secondo netto dal riferimento di Norris.

La competitività dei team in vista delle qualifiche

La sessione ha evidenziato la forte competitività di McLaren, Ferrari e Mercedes, con Norris punto di riferimento per le qualifiche. La Ferrari di Hamilton si è mostrata molto vicina, mentre Antonelli ha confermato i progressi della Mercedes. Leclerc, pur non rientrando tra i primi tre, ha comunque dimostrato un buon passo.

Le prestazioni di Russell e Verstappen, più attardati rispetto ai rispettivi compagni di squadra, suggeriscono che la lotta per la pole position potrebbe essere più aperta del previsto.

Anche Hadjar, con l'ottavo tempo, ha mostrato segnali di crescita con la Red Bull. Durante la sessione, l'Aston Martin ha testato nuovi aggiornamenti, con Fernando Alonso che ha raggiunto l'undicesima posizione prima di scivolare leggermente indietro nelle fasi finali.

La classifica provvisoria e le attese per la pole

La classifica dei tempi delle terze prove libere vede Norris davanti a Hamilton e Antonelli, seguiti da Leclerc, Piastri, Russell, Verstappen e Hadjar. Nella top ten si sono inseriti anche Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). Più indietro, Alonso e Stroll (Aston Martin) hanno chiuso rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione, mentre Carlos Sainz e Alex Albon (Williams) hanno occupato le ultime file.

Sergio Perez non ha registrato un tempo valido.

Le aspettative per le qualifiche rimangono elevate, con McLaren, Ferrari e Mercedes pronte a contendersi la pole position. Gli aggiornamenti tecnici e le strategie dei team potrebbero rimescolare ulteriormente le carte, rendendo la sessione decisiva per la definizione della griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria.