Kimi Antonelli si è detto incoraggiato dal passo della Mercedes nella Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, dove ha conquistato la vittoria davanti a Lewis Hamilton. Questa prestazione a Silverstone infonde fiducia per il prosieguo del weekend, mentre Hamilton ha espresso preoccupazione per il potenziale deficit di potenza della Ferrari sulle lunghe distanze.

La Mercedes era attesa come punto di riferimento a Silverstone per le prestazioni del suo propulsore. Tuttavia, è stato Lewis Hamilton a sorprendere tutti, ottenendo la pole position per la Sprint nelle qualifiche del venerdì.

Durante la gara, Hamilton ha mantenuto la testa nella prima fase, ma Antonelli è riuscito a superarlo, tagliando il traguardo con oltre due secondi di vantaggio.

Le parole di Antonelli e la fiducia nella Mercedes

"È stata una gara divertente, praticamente tutta all’attacco", ha dichiarato Antonelli. "Ho avuto una buona partenza ma non sono riuscito a prendere abbastanza slancio in Curva 1. Sono rimasto vicino a Lewis e, una volta entrato in modalità Overtake, ho iniziato a chiudere il gap. Poi ho fatto la manovra e, con pista libera, ho cercato di allungare. La macchina era davvero forte".

Il giovane pilota ha spiegato il sorpasso: "Ho avuto una buona uscita da Curva 4, lui è andato un po’ largo e credo abbia usato il Boost per difendersi.

Ho aspettato e l’ho usato dopo Curva 13, ho dato tutto quello che avevo e ho fatto il sorpasso". Antonelli ha poi aggiunto di non voler modificare il set-up in vista delle qualifiche: "La macchina è andata bene in gara, anche in termini di degrado, quindi non vorrei cambiare molto. In qualifica si tratta più di cercare di estrarre di più da me stesso, ma penso che siamo in una buona posizione".

Hamilton tra ottimismo e le incertezze Ferrari

Hamilton, pur soddisfatto della competitività della Mercedes, ha evidenziato le potenziali difficoltà della Ferrari sulle lunghe distanze. "La macchina oggi era buona, è andata bene tutto il weekend. Ho avuto una partenza relativamente buona, ho lottato con Kimi e ho creato un piccolo margine.

Ho spinto il più possibile per mantenere il distacco sopra il secondo. Ma quando lui è entrato in modalità Overtake non sono più riuscito a liberarmene. Mi è passato davanti sul rettilineo verso Stowe".

Il pilota britannico ha espresso sorpresa per le prestazioni: "Le prestazioni sono state una grande sorpresa. Onestamente, si parlava di sei o sette decimi di secondo persi sui rettilinei. Nell’ultima gara perdevamo quattro decimi ogni giro in rettilineo. È un gap difficile da colmare nelle curve. Immagino che anche qui sia simile. Ieri era meno evidente, sembrava che andassimo bene sul giro secco. Ma in gara quel margine aumenta con i deployment. I ragazzi stanno facendo un lavoro fantastico continuando a portare aggiornamenti e spingendo molto.

Questo è quello che mi piace vedere".

Hamilton ha concluso sottolineando la competitività generale: "Tutti stanno progredendo. Sono sicuro che anche in qualifica ci saranno progressi. È molto combattuto tra noi. Ho ancora un po’ di tempo da tirare fuori dalla macchina. Non sono riuscito a ottenere tutto in qualifica, ma ci proverò per restare in lotta".