Karolina Muchova ha scritto una pagina importante nella sua carriera sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, accedendo alla sua prima semifinale nel torneo londinese. La tennista ceca ha superato Naomi Osaka con un convincente 7-6(4), 6-4, dimostrando una prestazione solida e un repertorio tecnico variegato. Questa vittoria segna la sua nona consecutiva sull'erba, consolidando la sua reputazione come una delle migliori interpreti su questa superficie.

Muchova, che aveva già sconfitto Osaka dieci giorni prima nella finale di Bad Homburg, ha saputo gestire con maestria i momenti cruciali dell'incontro, grazie a un tennis aggressivo e ricco di soluzioni.

Ha sigillato il match con due ace consecutivi, per poi celebrare il successo con il suo coach Sven Groenveld, condividendo la gioia per un risultato che la proietta nell'élite del tennis mondiale. "È incredibile", ha dichiarato Muchova al termine della partita. "Sono super felice per la vittoria di oggi. Non so se lo sapete, ma ho giocato tre volte su questo campo e non avevo un buon rapporto con questa superficie. Ma sono davvero felice che oggi ce l’abbiamo fatta e abbiamo finalmente ottenuto questa vittoria davanti a tutti voi."

Un traguardo storico per la tennista ceca

Con questo risultato eccezionale, Muchova entra nella storia come la quarta giocatrice a rappresentare la Cecoslovacchia o la Repubblica Ceca nell’Era Open a raggiungere le semifinali in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Prima di lei, solo Hana Mandlikova, Jana Novotna e Karolina Pliskova erano riuscite in questa impresa. Il suo successo contro Osaka è stato il frutto di un gioco completo, caratterizzato da colpi come il backhand in chip, il serve-and-volley, slice di dritto angolati e una notevole intelligenza tattica. La ceca ha saputo capitalizzare le incertezze dell'avversaria, in particolare nel tie-break del primo set, dove ha sfruttato tre errori non forzati di Osaka per portarsi sul 4-1 e chiudere il parziale alla quarta opportunità.

Nel secondo set, dopo una fase iniziale di equilibrio, Muchova ha approfittato di una serie di errori di Osaka nel nono game, inclusi due doppi falli e un dritto sbagliato, per ottenere il break decisivo e chiudere l'incontro in cento minuti.

Per Naomi Osaka, che nel turno precedente aveva eliminato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, questa sconfitta rappresenta un epilogo amaro, nonostante avesse disputato il suo miglior match sull'erba proprio in questi quarti di finale.

La prossima sfida: Coco Gauff

In semifinale, Muchova si troverà di fronte Coco Gauff, che ha conquistato il suo posto superando Jessica Pegula in un combattuto derby tutto statunitense. La sfida si preannuncia ardua per la ceca, dato che Gauff ha un bilancio favorevole di sei vittorie su sette precedenti incontri. Sebbene il gioco offensivo di Muchova si adatti perfettamente ai campi di Wimbledon, la giovane americana ha dimostrato una grande solidità e una notevole capacità di gestire i momenti di pressione, come evidenziato dalla sua rimonta contro Pegula.

Il torneo femminile di Wimbledon continua a regalare emozioni e a mettere in luce nuove protagoniste. Muchova è ora determinata a inseguire il sogno del suo primo titolo Slam, dopo aver già raggiunto la finale al Roland Garros nel 2023. La semifinale contro Gauff promette di essere un incontro spettacolare e intenso, con entrambe le giocatrici pronte a scrivere un nuovo capitolo significativo nelle rispettive carriere.