Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio, conquistando una vittoria significativa nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il trionfo del pilota monegasco, avvenuto al termine di una gara ricca di colpi di scena e conclusasi sotto regime di safety car, ha visto George Russell e Lewis Hamilton completare il podio. Per contro, Kimi Antonelli, leader del mondiale e autore della pole position, ha vissuto una giornata sfortunata, rimanendo fuori dai punti a causa di problemi tecnici e una penalità.

Leclerc ha dimostrato una partenza impeccabile, prendendo il comando fin dalle prime battute e superando Antonelli, che aveva riscontrato difficoltà di trazione.

Il monegasco ha saputo gestire la propria leadership con freddezza e determinazione per l'intera durata della corsa, resistendo agli attacchi degli avversari. La sua condotta di gara è stata particolarmente efficace nelle fasi più concitate, culminate con l'incidente di Max Verstappen a pochi giri dalla fine. La vettura di Verstappen è finita nella ghiaia alla curva Stowe al 48° giro dei 52 previsti, rendendo necessario l'ingresso della safety car. Questa neutralizzazione ha congelato le posizioni, impedendo un finale in volata e assicurando a Leclerc la vittoria sotto bandiera a scacchi.

Al termine della corsa, Leclerc ha dichiarato: “It feels incredible… I’m so incredibly happy.” Un successo che interrompe un digiuno di vittorie per il pilota della Ferrari che durava da seicento ventiquattro giorni, un risultato celebrato con entusiasmo dal pubblico di Silverstone.

La sfortunata gara di Kimi Antonelli

La giornata di Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale e autore della pole position, è stata invece segnata da una serie di avversità tecniche. Nonostante le premesse, il pilota ha dovuto affrontare un guasto alla sospensione anteriore sinistra e ha effettuato numerose soste ai box, perdendo progressivamente terreno e scivolando fuori dalla zona punti. A peggiorare ulteriormente la situazione, Antonelli ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver superato i limiti della pista, una sanzione che lo ha retrocesso dal nono al sedicesimo posto nella classifica finale. Questa combinazione di problemi meccanici e penalità ha rappresentato un duro colpo per le sue ambizioni di campionato, rendendo necessario un riscatto nelle prossime gare.

Russell e Hamilton sul podio, Norris ai piedi

Il podio è stato completato da George Russell, che ha conquistato la seconda posizione grazie anche a scelte strategiche fortunate durante la gara. Al terzo posto si è classificato Lewis Hamilton, il quale è riuscito a salire sul podio nonostante una penalità di cinque secondi inflittagli per una falsa partenza. Ai piedi del podio, in quarta posizione, ha concluso Lando Norris, che ha corso davanti a una folta rappresentanza di tifosi, ma non è riuscito a inserirsi nella lotta per le prime posizioni nelle fasi finali.

Il risultato di Silverstone rilancia con forza le ambizioni della Ferrari nel campionato e riapre i giochi per la classifica piloti. La prestazione di Leclerc, unita alle difficoltà di Antonelli, promette un prosieguo di stagione avvincente.