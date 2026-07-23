Il presidente della Figc Giovanni Malagò, affiancato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, è giunto oggi a Milano per l’assemblea della Lega Serie A. L’incontro, convocato nella sede di via Rosellini, rappresenta la prima uscita ufficiale del nuovo vertice federale di fronte ai club della massima serie, un momento chiave per il futuro del calcio italiano.

I tre dirigenti sono apparsi sorridenti ed elegantemente vestiti al loro arrivo. Hanno raggiunto la sede insieme, pur utilizzando due auto distinte, e hanno salutato da lontano i media presenti, accedendo all’edificio dall’ingresso posteriore.

L’arrivo di Malagò, Maldini e Leonardo era previsto intorno alle ore 13, mentre i lavori assembleari erano iniziati alle 11:30. Si prevede che il presidente Malagò interverrà dopo il confronto con i club, e nel pomeriggio sono attese dichiarazioni del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.

Il progetto tecnico del Club Italia: linee guida e obiettivi

L’assemblea odierna è stata indetta con l’obiettivo primario di presentare alle società di Serie A il progetto tecnico del Club Italia. Questa iniziativa, che segna la prima apparizione pubblica di Malagò dopo la sua elezione alla presidenza della Figc, affiancato da Maldini e Leonardo, mira a delineare le linee guida fondamentali per il rilancio e la modernizzazione del calcio nazionale.

L’intento è stabilire un piano condiviso e strategico con tutti i club, essenziale per la rifondazione e lo sviluppo del sistema calcistico.

Decisioni per la Nazionale e prossimi annunci

Oltre all’esposizione del progetto tecnico, l’assemblea riveste un’importanza capitale per affrontare il futuro della nazionale. Tra i punti all’ordine del giorno, figura la delicata scelta del nuovo commissario tecnico, una decisione che avrà un impatto significativo sulle prossime stagioni. Nel pomeriggio, è in programma un punto stampa con il presidente Simonelli, il quale avrà il compito di aggiornare i giornalisti sull’esito dell’incontro e sulle successive mosse strategiche che la Figc intende adottare.