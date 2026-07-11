I Pittsburgh Pirates hanno sorpreso gli addetti ai lavori durante l’ultimo Draft MLB, selezionando Derek Curiel, esterno proveniente da LSU. Questa mossa, che mira a un impatto immediato sul roster, segna una netta inversione della strategia della franchigia ed è destinata a definire il mandato del general manager Ben Cherington.

Negli anni precedenti, i Pirates avevano privilegiato l’investimento in lanciatori nelle fasi iniziali del draft, acquisendo talenti come Paul Skenes, Jared Jones, Bubba Chandler e Seth Hernandez. Tuttavia, l’indisponibilità di Jackson Flora – il principale obiettivo tra i pitcher – scelto dai San Francisco Giants alla quarta posizione, ha posto Pittsburgh di fronte a una scelta cruciale: optare per un battitore di scuola superiore con un potenziale a lungo termine o per un giocatore più maturo e pronto a contribuire rapidamente.

Il talento di Derek Curiel

La decisione è ricaduta su Derek Curiel, classificato come il dodicesimo miglior prospetto da MLB Pipeline. Curiel si è distinto nella NCAA con LSU, contribuendo alla vittoria del titolo nel 2025 e mantenendo statistiche eccellenti anche nella stagione successiva. In due anni a Baton Rouge, ha registrato una media battuta di .349, una percentuale di arrivo in base di .452 e una slugging di .522, con 13 fuoricampo e 16 basi rubate. Il suo percorso di crescita è stato notevole: da prospetto di quarto giro nel 2024, Curiel si è affermato come uno dei battitori più affidabili della sua classe, grazie anche a una disciplina al piatto che lo rende un profilo solido per il salto tra i professionisti.

Nonostante sia fisicamente ancora in fase di sviluppo, Curiel è stato paragonato a un giovane Christian Yelich per la rapidità del suo swing mancino e la sua abilità nel colpire la palla su tutto il campo. Sebbene non sia un battitore di potenza pura, il suo sviluppo suggerisce ampi margini di miglioramento, in particolare nella velocità di esecuzione e nella capacità di adattarsi ai lanciatori di livello superiore.

Una strategia orientata al presente

La selezione di Curiel evidenzia chiaramente la volontà dei Pirates di integrare un giocatore in grado di fornire un contributo in tempi brevi. A ventuno anni e con una comprovata esperienza di alto livello nella SEC, Curiel potrebbe fare il suo debutto in Major League già nel 2028, se non prima.

Questo aspetto è di particolare importanza per una squadra che, pur potendo contare su una delle migliori linee offensive del campionato, presenta una carenza di prospetti di alto livello nel reparto esterni, dietro a Brian Reynolds e Oneil Cruz.

La rapida progressione di Curiel rappresenta quindi una scommessa strategica per la dirigenza. Se il giovane esterno dovesse soddisfare le aspettative, i Pirates potrebbero aver trovato una soluzione immediata e duratura per il proprio outfield. In caso contrario, questa scelta avrà un peso significativo sul futuro di Cherington, che ha optato per un cambio di rotta rispetto alle precedenti strategie per rispondere alle esigenze più urgenti della squadra.

Il percorso di crescita di Curiel a LSU

L’esperienza di Curiel a LSU è stata fondamentale, caratterizzata da una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che mentale. La sua militanza in una delle conference più competitive del baseball universitario ha rafforzato la sua preparazione per il salto tra i professionisti, rendendolo uno dei prospetti più attentamente monitorati dagli scout MLB.