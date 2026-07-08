La 61ª edizione della Rieti-Terminillo, nota anche come 59ª Coppa Bruno Carotti, è pronta a infiammare il tracciato che collega Rieti al Monte Terminillo. Inserita nel prestigioso Campionato Italiano SuperSalita, questa storica cronoscalata si svolgerà dal 10 al 12 luglio, promettendo emozioni e spettacolo. L'evento, tra i più attesi nel panorama motoristico nazionale, registra un significativo aumento delle iscrizioni, a testimonianza del rinnovato interesse e del prestigio che la manifestazione ha saputo riconquistare.

Partecipazione in Crescita e Dettagli del Percorso

Le adesioni alla competizione hanno registrato un netto incremento: dalle 109 iscrizioni delle edizioni passate, si è arrivati a circa 140 partecipanti per questa 61ª edizione. Questo dato non solo conferma il ritrovato prestigio della manifestazione, ma sottolinea anche l'efficacia e la dedizione del lavoro organizzativo svolto dall'Automobile Club Rieti, che ha saputo valorizzare al meglio la storica gara.

Il calendario dell'evento ha visto la chiusura delle iscrizioni il 6 luglio, mentre la gara vera e propria si svolgerà come previsto dal 10 al 12 luglio. Il tracciato, lungo la suggestiva SS 4 Bis del Terminillo, si estende per 13,450 km. Presenta un dislivello complessivo di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%, caratteristiche che, unite alla presenza di quattro tornanti e due chicane, lo rendono una delle prove più tecniche e selettive all'interno del Campionato Italiano SuperSalita.

Risonanza Nazionale e Copertura Mediatica

La Rieti-Terminillo si conferma come una delle cronoscalate più prestigiose e impegnative del panorama motoristico italiano. La sua fama attrae regolarmente piloti e team di alto livello, desiderosi di misurarsi su un percorso così sfidante. L'evento gode inoltre di un'ampia visibilità mediatica, grazie alla copertura garantita dalle telecamere di ACI Sport TV (disponibile sul canale 228 di Sky e 52 di Tivùsat) e attraverso i canali social ufficiali del Campionato Italiano SuperSalita, raggiungendo un vasto pubblico di appassionati.

La Storia e il Significato di una Tradizione

La Rieti-Terminillo, conosciuta anche con l'appellativo di Coppa Bruno Carotti, si snoda lungo la storica strada statale 4 Bis che congiunge la città di Rieti al maestoso Monte Terminillo.

Il punto di partenza è fissato a Lisciano, mentre l'arrivo è situato a Pian de Valli. Il tracciato è celebre per la sua capacità di alternare tratti estremamente veloci a sezioni altamente tecniche, rappresentando un vero e proprio simbolo di una tradizione motoristica che affonda le sue radici profonde nel passato e continua a vivere con rinnovata forza nel presente.

In definitiva, la Rieti-Terminillo non è solo una gara, ma un appuntamento irrinunciabile e parte integrante del Campionato Italiano SuperSalita. Essa rappresenta un pilastro fondamentale per il motorsport nazionale, grazie alla sua ricca storia, all'elevata difficoltà tecnica del percorso e alla sua costante capacità di attrarre sia i piloti più esperti che un vasto pubblico di appassionati, consolidando il suo ruolo di evento di punta.