Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dall’Omnium Banque Nationale di Montreal, torneo al via il 2 agosto. La decisione, comunicata dagli organizzatori, priva la competizione di due protagonisti, alterandone gli equilibri.

Sinner, reduce dalla vittoria a Wimbledon, rinuncia al tentativo di vincere tutti e nove i Masters 1000 in una stagione. Priorità: riposo e recupero per il Cincinnati Open. Sinner ha dichiarato: “Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci da Montréal.

Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo sia la scelta giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere lì, ma spero di tornare a Montreal in futuro”.

Djokovic, ventiquattro volte vincitore Slam, mantiene la consuetudine di non partecipare al torneo canadese, assente dal 2018.

Nuovi equilibri e favoriti

L’assenza di Sinner e Djokovic ridisegna i favoriti. Alexander Zverev, campione 2017, è il principale candidato al titolo. Zverev e Felix Auger-Aliassime sono attesi come prime due teste di serie. Carlos Alcaraz è assente per infortunio al polso.

Il torneo (dodici giorni, novantasei giocatori) vedrà tre ex campioni: Ben Shelton (campione in carica, 2025), Daniil Medvedev (2021), Pablo Carreño Busta (2022). Il torneo si preannuncia ricco di sfide e opportunità per nuovi talenti.