Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon 2026, mantenendo vivo il sogno del “back to back” sull’erba londinese. Domenica 12 luglio, il fuoriclasse azzurro affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il numero uno del ranking Atp ha già la certezza di restare in testa alla classifica mondiale, indipendentemente dall’esito della finale, ma il margine sugli inseguitori potrebbe variare significativamente.

Attualmente, Sinner detiene 12.750 punti nel ranking Atp. Una vittoria a Wimbledon lo porterebbe a quota 13.450 punti, consolidando ulteriormente la sua leadership.

Zverev, che ha recentemente superato Carlos Alcaraz al secondo posto dopo il successo in semifinale contro Fery, si trova ora a 8.480 punti. In caso di trionfo domenica, il tedesco potrebbe raggiungere i 9.180 punti. Di conseguenza, il possibile distacco di Sinner sul secondo classificato oscillerebbe tra 3.070 e 4.970 punti.

Dinamiche del ranking Atp: Sinner, Zverev e Alcaraz

Il nuovo assetto del ranking Atp vede Zverev come primo inseguitore di Sinner. Alcaraz, fermo a 8.160 punti a causa di un problema al polso, scende al terzo posto. Questo fattore Alcaraz è cruciale e potrebbe influenzare i prossimi tornei. Il regolamento Atp prevede che il numero uno e il numero due del mondo siano collocati in parti opposte dei tabelloni, mentre il numero tre viene sorteggiato in una delle due metà.

Questo significa che Sinner e Alcaraz potrebbero incrociarsi già in semifinale nei prossimi appuntamenti, modificando le dinamiche viste nell’ultimo periodo.

Per Jannik Sinner, questa è la prima finale Slam della stagione e la settima in carriera, a testimonianza della sua costante presenza ai massimi livelli. Il tennista italiano ha già trascorso settantanove settimane da numero uno del mondo e si appresta a iniziare l’ottantesima, eguagliando il record di Lleyton Hewitt per la decima posizione nella storia delle settimane al vertice del ranking Atp.

Montepremi e prospettive future per Sinner

Oltre al prestigio sportivo, la finale di Wimbledon garantisce a Sinner un importante riconoscimento economico.

Fin qui, l’azzurro ha già guadagnato 3,4 milioni di euro nel torneo. In caso di vittoria finale, il montepremi personale raggiungerebbe i 4,8 milioni di euro, confermando Wimbledon come uno degli appuntamenti più remunerativi del circuito tennistico.

Guardando ai prossimi mesi, la lotta per la vetta del ranking si preannuncia intensa. Zverev dovrà difendere 400 punti sia al Canadian Masters che al Cincinnati Masters. Sinner, invece, dovrà difendere 1.950 punti sia a Cincinnati che agli US Open, avendo raggiunto la finale in entrambi i tornei nel 2025. Per ora, il tennista italiano mantiene il controllo del proprio destino, puntando a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader mondiale con un’altra impresa sull’erba di Wimbledon.