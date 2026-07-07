Alexander Zverev ha conquistato per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon, battendo il ceco Jiri Lehecka in quattro set. L'incontro, ripreso dopo la sospensione per la regola del coprifuoco (oltre le 23 locali), si è concluso con il punteggio di 6‑4, 7‑5, 3‑6, 7‑6 (8/6) a favore del tedesco.

La ripresa del match: la reazione di Lehecka

Il match era stato interrotto ieri sera sul 3‑3 del terzo set, con Zverev in vantaggio per due parziali. La sospensione era stata imposta dall'arbitro di sedia a causa del coprifuoco. Al rientro in campo, Lehecka ha mostrato grande determinazione, vincendo 12 dei primi 13 punti e chiudendo il terzo set in soli otto minuti, riaprendo la contesa.

Il tie-break decisivo e il prossimo avversario

Nel quarto set, Lehecka ha mantenuto un servizio dominante, portando la partita al tie-break. Qui, Zverev ha saputo approfittare di un calo nella prima di servizio dell'avversario, imprimendo maggiore potenza ai suoi colpi e chiudendo l'incontro in tre ore e ventidue minuti. Nei quarti di finale, il tedesco affronterà l'americano Taylor Fritz, testa di serie numero sette e semifinalista della scorsa edizione.

Il percorso di Zverev e le sfide future

Il ritorno in campo non è stato facile per Zverev, che ha perso il terzo set prima di ritrovare ritmo e concentrazione. Nel quarto set, ha dimostrato grande solidità al servizio, vincendo l'87% dei punti con la prima.

Nonostante abbia mancato tre match point nel tie-break, la sua costanza è stata cruciale. Zverev ha espresso soddisfazione per il traguardo, commentando con ironia: “Chi avrebbe mai pensato che mi ci sarebbero voluti solo 12 anni per arrivarci?”. La prossima sfida contro Fritz si preannuncia complessa: l'americano conduce 10-5 negli scontri diretti e arriva ai quarti con una serie di sette vittorie consecutive contro il tedesco.