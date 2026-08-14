L'attenzione è tutta puntata su Caitlin Clark mentre le Indiana Fever si preparano ad affrontare le Dallas Wings in un incontro cruciale per la stagione WNBA. Dopo aver interrotto una serie di due sconfitte consecutive contro le Minnesota Lynx e le Las Vegas Aces, le Fever hanno ritrovato slancio sconfiggendo le New York Liberty con un convincente 106-92. In quella partita, Clark e Kelsey Mitchell hanno brillato, combinando per un totale di 50 punti, mentre Aliyah Boston e Makayla Timpson si sono distinte per la loro performance a rimbalzo.

Per l'imminente sfida contro le Dallas Wings, una squadra che ha già superato le Fever in questa stagione, l'injury report ufficiale elenca sia Caitlin Clark che Aliyah Boston come "probabili".

Questa designazione, ormai consueta da diverse settimane, non sembra destare particolare preoccupazione tra lo staff tecnico e i sostenitori. Clark, in particolare, è stata indicata come "probabile" in ciascuna delle ultime ventitré partite. Questa prassi è stata adottata in seguito a un episodio verificatosi il 20 maggio, quando la giocatrice fu inaspettatamente esclusa dalla gara contro le Portland Fire a pochi minuti dal fischio d'inizio. La mancata segnalazione tempestiva della sua assenza in quell'occasione aveva spinto la lega a richiamare la franchigia, sottolineando l'importanza di una maggiore trasparenza nelle comunicazioni relative agli infortuni.

La strategia dell'Indiana Fever e le direttive della WNBA

La scelta di inserire costantemente Clark tra le giocatrici "probabili" è stata chiarita dall'allenatrice Stephane White. La coach ha spiegato che, a partire dall'episodio di maggio, "Clark sarà sempre indicata come probabile per garantire chiarezza e evitare ulteriori problemi". Da quel momento, la partecipazione della giocatrice alle partite non è mai stata seriamente messa in discussione, e anche per l'incontro odierno contro le Dallas Wings, si prevede la sua presenza nel quintetto titolare.

L'injury report delle Fever riporta anche altre importanti informazioni sulle condizioni fisiche delle atlete. Grace VanSlooten è elencata come "in dubbio" a causa di una malattia, mentre Damiris Dantas è "assente" per un infortunio al ginocchio sinistro.

Inoltre, Stephanie White è indicata come "in dubbio" per una malformazione spinale, completando il quadro delle assenze e incertezze per la squadra.

Il contesto della sfida contro le Dallas Wings

Le Dallas Wings, avversarie di questa sera, rappresentano un ostacolo significativo, avendo già sconfitto le Fever in questa stagione. Per l'Indiana, che ha visto interrompersi una serie di cinque vittorie consecutive con la sconfitta contro Minnesota, l'obiettivo è ritrovare la continuità e conquistare punti fondamentali per la classifica. La politica di gestione trasparente degli infortuni, imposta dalla lega, ha portato la squadra a una comunicazione più precisa, in particolare per quanto concerne le condizioni delle sue giocatrici di punta come Clark e Boston.

In sintesi, nonostante la dicitura "probabile" nell'injury report, la presenza di Caitlin Clark in campo contro le Dallas Wings è fortemente attesa. Questa conferma ribadisce la strategia della franchigia nel gestire le comunicazioni sugli infortuni, aderendo alle direttive della lega e garantendo al contempo la massima chiarezza.