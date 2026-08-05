Il numero due del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, ha confermato la sua assenza dal prossimo Masters 1000 di Cincinnati. La decisione è stata presa a causa del perdurare dei problemi al polso che lo affliggono da diversi mesi. Gli organizzatori del prestigioso torneo statunitense hanno ufficializzato la notizia, esprimendo pubblicamente i loro auguri al giovane tennista spagnolo per una rapida e completa guarigione. Alcaraz, ventitreenne talento del circuito ATP, è fermo da aprile, un periodo durante il quale un infortunio persistente lo ha costretto a rinunciare a numerosi e significativi appuntamenti agonistici.

Il torneo di Cincinnati, in programma la prossima settimana, era inizialmente previsto come il palcoscenico per il rientro in campo di Alcaraz. L'intenzione era quella di utilizzare questa competizione di alto livello come cruciale preparazione in vista degli US Open, l’ultimo Slam della stagione, che prenderà il via a New York il 30 agosto. Tuttavia, il processo di recupero non è ancora giunto a una fase di completa risoluzione, e il tennista ha saggiamente optato per non forzare i tempi. La sua scelta è quella di proseguire con la riabilitazione, al fine di evitare qualsiasi rischio di ricadute o ulteriori complicazioni che potrebbero compromettere la sua condizione fisica a lungo termine.

L'infortunio, il percorso di recupero e la scelta della prudenza

L'infortunio al polso destro di Alcaraz risale al 14 aprile, occorso durante il match di primo turno del torneo di Barcellona, dove affrontava il finlandese Otto Virtanen. Da quel momento, il campione spagnolo non è più sceso in campo in competizioni ufficiali, vedendosi costretto a rinunciare a due appuntamenti fondamentali del Grande Slam: il Roland Garros e Wimbledon. Negli ultimi giorni, il tennista ha intensificato le sessioni di allenamento, mostrando segnali incoraggianti di miglioramento e una progressiva ripresa della confidenza con la racchetta. Nonostante questi progressi, Alcaraz e il suo staff hanno deciso di adottare un approccio estremamente prudente, evitando di affrettare il ritorno alle competizioni.

Questa strategia mira a tutelare la completa guarigione e a garantire che il rientro avvenga solo quando il polso sarà pienamente recuperato e in grado di sopportare lo stress agonistico.

Il direttore del torneo di Cincinnati, Bob Moran, ha commentato la situazione con comprensione e supporto: “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo sinceramente di poterlo accogliere di nuovo sui nostri campi in futuro”.

Obiettivo US Open: implicazioni per il ranking e prospettive future

L'assenza dal torneo di Cincinnati comporterà per Carlos Alcaraz anche una significativa perdita di punti nel ranking ATP.

Il tennista spagnolo, infatti, perderà i 1.000 punti conquistati nell’edizione precedente del torneo. Nonostante questa battuta d'arresto, Alcaraz ha ripreso ad allenarsi con gradualità a partire da giugno, aumentando progressivamente l'intensità delle sue sessioni. Continuerà ora la sua preparazione con l'obiettivo primario di essere pienamente pronto e competitivo per gli US Open. Le immagini recenti degli allenamenti mostrano una condizione fisica in evidente miglioramento, ma la priorità assoluta rimane la salute e l'integrità del polso. Questo è un fattore cruciale per evitare ricadute e per assicurare una piena competitività nei prossimi e decisivi appuntamenti del calendario tennistico.

La scelta di Alcaraz di rinunciare a Cincinnati conferma la linea di cautela che ha contraddistinto la sua gestione degli infortuni durante tutta la sua giovane carriera, specialmente in presenza di problematiche delicate come quella attuale al polso. I tifosi di tutto il mondo dovranno quindi attendere ancora prima di rivederlo in campo, con la forte speranza che possa tornare protagonista e lottare per i massimi traguardi nell’ultimo Slam della stagione.