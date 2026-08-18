Honda ha annunciato che la sua nuova power unit sarà pronta per il Gran Premio d’Olanda, un evento che il costruttore giapponese considera un importante traguardo nella sua partnership con Aston Martin. L'attuale stagione di Formula 1, che ha segnato l'inizio della fornitura ufficiale di motori Honda ad Aston Martin, è stata finora complessa. Il progetto ha affrontato numerose difficoltà sin dall'inizio del 2026, con la vettura Aston Martin che si è rivelata in ritardo e poco competitiva. Parallelamente, la power unit Honda ha mostrato una potenza insufficiente, costringendo il team a occupare le retrovie della griglia per la maggior parte del campionato.

Un passo avanti significativo è stato osservato con l'introduzione di un importante aggiornamento aerodinamico sulla vettura Aston Martin in Ungheria. Questo sviluppo ha permesso a Fernando Alonso di accedere alla Q2 per la prima volta in stagione e ha consentito a entrambe le monoposto di lottare con maggiore efficacia nel gruppo di centro classifica. Sulla scia di questi progressi, Honda è ora pronta a introdurre la sua nuova power unit a Zandvoort.

Le dichiarazioni di Shintaro Orihara sulla nuova power unit

Shintaro Orihara, general manager in pista e chief engineer di Honda, ha sottolineato l'importanza di questo momento: “Il Gran Premio d’Olanda è un importante traguardo per Honda, poiché è qui che introduciamo la nostra power unit di nuova specifica.

Questo è il risultato di un intenso periodo di duro lavoro presso HRC Sakura insieme a HRC UK e all’Aston Martin Aramco Formula One Team. Zandvoort è un weekend con Sprint, il che significa che avremo una sola sessione di prove libere. Questo porterà una sfida aggiuntiva per completare la valutazione del nostro nuovo pacchetto in quel tempo limitato, ma è un test che attendiamo con interesse.”

Orihara ha aggiunto, guardando al futuro: “In Ungheria abbiamo visto un progresso con il nuovo telaio. Con l’introduzione della nuova specifica della power unit, non vediamo l’ora di costruire su quel progresso insieme al team per il resto della stagione.”

Dettagli sugli sviluppi della power unit Honda

Gli ingegneri Honda si sono concentrati sull'ottenimento di miglioramenti incrementali attraverso una vasta gamma di componenti all'interno della power unit aggiornata.

Questo è stato reso possibile grazie al meccanismo ADUO (Additional Upgrade and Development Opportunities), un regolamento che ha permesso l'introduzione di sviluppi significativi nel corso della stagione. L'obiettivo primario è colmare il gap prestazionale accumulato nella prima parte dell'anno, sfruttando appieno le opportunità offerte dal regolamento ADUO per implementare aggiornamenti significativi al propulsore.