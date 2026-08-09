La tennista bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero uno al mondo nel ranking WTA, ha subito una sorprendente eliminazione dal prestigioso torneo di Toronto. La sua corsa nel tabellone si è interrotta al secondo turno, dove è stata sconfitta dalla russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio finale di 7-6 (7-2), 6-3. Questa battuta d'arresto rappresenta un risultato inatteso per la favorita del torneo canadese e segna un momento significativo nel percorso delle migliori atlete del circuito.

L'intenso confronto sul campo di Toronto

L'incontro, disputatosi sui campi in cemento di Toronto, ha visto un avvio equilibrato tra le due contendenti.

Nel primo set, Sabalenka e Alexandrova hanno mantenuto una sostanziale parità, scambiandosi game e mostrando grande determinazione. L'equilibrio è stato rotto solo al tie-break, dove la tennista russa ha saputo imporsi con maggiore decisione, chiudendo la frazione con un netto 7-2. La superiorità di Alexandrova in questo momento cruciale ha dimostrato la sua capacità di gestire la pressione e di capitalizzare le opportunità.

Nel secondo set, la tennista russa ha continuato a dettare il ritmo del gioco, mantenendo un livello di performance elevato che ha messo in difficoltà la numero uno del mondo. Ekaterina Alexandrova è riuscita a strappare il servizio a Sabalenka in un momento chiave, consolidando il proprio vantaggio e dirigendosi verso la vittoria.

Il set si è concluso con il punteggio di 6-3, sancendo l'accesso di Alexandrova al turno successivo del torneo. La sua vittoria contro la testa di serie più alta ha catturato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il prestigio del torneo WTA di Toronto: il National Bank Open

Il torneo di Toronto, conosciuto ufficialmente come National Bank Open, è uno degli appuntamenti più rilevanti e attesi del circuito WTA. Questo evento annuale, ospitato in Canada, attira regolarmente le migliori tenniste a livello mondiale, offrendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico. La sua importanza è amplificata dal fatto che si gioca su campi in cemento, una superficie che lo rende una tappa fondamentale e strategica nella preparazione in vista degli US Open. Quest'ultimo è il quarto e conclusivo torneo del Grande Slam della stagione, rendendo il National Bank Open un banco di prova cruciale per le ambizioni delle atlete.