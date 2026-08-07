La tennista italiana Jasmine Paolini ha ufficialmente annunciato la sua assenza dai prossimi appuntamenti del circuito WTA, rinunciando ai tornei di Washington e Toronto. Questa decisione, attentamente ponderata e comunicata sui suoi canali social, è stata presa in vista di un strategico e mirato rientro al prestigioso Cincinnati Open. L'obiettivo primario è concedere al suo piede il tempo indispensabile per un completo e ottimale recupero, una scelta cruciale per affrontare al meglio la parte finale della stagione.

La decisione del ritiro: motivazioni e prospettive

La numero quindici del ranking mondiale ha dettagliato le ragioni della sua scelta, affermando esplicitamente: “Ho deciso di rinunciare sia a Washington che a Toronto in modo da poter dare al mio piede un po’ di tempo in più per guarire”. Questa mossa è stata unanimemente definita come “la migliore” in considerazione degli imminenti e significativi appuntamenti futuri, con un'attenzione particolare rivolta al WTA 1000 di Cincinnati. È proprio in questo importante torneo che Paolini ha brillato nella scorsa edizione, raggiungendo una storica finale.

Il Cincinnati Open come obiettivo primario

Con grande determinazione, Paolini punta a fare il suo ritorno in campo proprio in occasione del WTA 1000 di Cincinnati.

Questo evento riveste un'importanza capitale per la tennista italiana, che nella passata edizione ha saputo spingersi fino all'atto conclusivo, dove ha affrontato la campionessa Iga Swiatek. Il ritiro dai due precedenti eventi nordamericani non è quindi un semplice forfait, ma una scelta strategica e ben ponderata, finalizzata a garantirle la migliore preparazione possibile per questo appuntamento chiave del calendario tennistico.

La strategia conservativa in vista dello US Open

Attraverso i suoi canali, la tennista ha voluto ribadire la sua decisione e il suo rammarico: “Sfortunatamente ho deciso di ritirarmi dai due tornei di Washington e Toronto, così da poter dare al mio piede un po’ di tempo extra per riposare.

Sono dispiaciuta di non poter essere presente e auguro a chiunque sarà lì due splendidi tornei. Grazie come sempre per il supporto”. Il problema al piede, che ha condizionato la sua stagione fin dai tornei primaverili sulla terra rossa, rende questa una scelta conservativa. L'obiettivo è duplice: da un lato, difendere l'importante risultato della finalissima di Cincinnati dello scorso anno; dall'altro, affrontare con la massima condizione fisica lo swing americano, che culminerà con il prestigioso US Open.