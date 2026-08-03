I Boston Red Sox stanno attivamente perseguendo uno scambio di alto profilo per assicurarsi Elly De La Cruz, il giovane e talentuoso shortstop dei Cincinnati Reds. Nonostante i colloqui tra le due franchigie siano già stati avviati, le offerte iniziali presentate da Boston non hanno convinto la dirigenza dell'Ohio, che ha mostrato esitazione.

Il fulcro della trattativa risiede nella contropartita tecnica. I Reds, pur non avendo una necessità immediata di cedere De La Cruz, sarebbero disposti a considerare un pacchetto di prospetti di alto livello.

Tra i nomi emersi figurano due giocatori classificati tra i migliori cento prospetti attuali nelle leghe minori, il lanciatore Holobetz, recentemente promosso in Triple-A, e Marcelo Mayer, un ex top prospect il cui valore è leggermente calato nell’ultimo periodo. I Red Sox, dal canto loro, non sembrano intenzionati a privarsi di giocatori già presenti nel roster di Major League, ma sono pronti a mettere sul piatto diversi giovani di grande prospettiva.

Elly De La Cruz: Talento e Impatto per i Red Sox

Elly De La Cruz, ventiquattrenne dominicano, si è distinto per le sue eccezionali doti offensive e difensive. Negli ultimi tre anni, ha mantenuto una media battuta di .265, con una percentuale di arrivo in base di .341 e una slugging di .466.

Le sue proiezioni su 162 partite includono circa 25.5 fuoricampo, 48.6 basi rubate e 33.3 doppi a stagione. Oltre alla sua produzione offensiva rara, De La Cruz è riconosciuto per la sua difesa d'élite e il controllo contrattuale che lo lega ai Reds per almeno altre tre stagioni tramite arbitrato.

Per i Red Sox, l'acquisizione di De La Cruz rappresenterebbe un upgrade significativo per il diamante, specialmente in considerazione delle incertezze sulla salute e la costanza del rendimento di Trevor Story. Sebbene Boston abbia prospetti promettenti come Franklin Arias e Justin Gonzales, nessuno di loro ha ancora dimostrato di poter incidere come De La Cruz. L'obiettivo della squadra è rafforzare il roster per la corsa ai playoff e, potenzialmente, costruire attorno allo shortstop un progetto a lungo termine, ottenendo un vantaggio competitivo nell'American League.

La Strategia dei Reds e il Potenziale Scambio

Per Cincinnati, nonostante non ci sia urgenza di cedere il proprio talento, un'offerta sostanziosa che includa prospetti di alto livello e profondità nel sistema potrebbe essere allettante. Un pacchetto con talenti come Arias (con le sue doti offensive e difensive e la potenza emergente), Mayer (che mantiene un pedigree importante nonostante necessiti di ulteriore maturazione), il diciannovenne Gonzales (con la sua potenza brutale e la forza del braccio) e Holobetz (che rafforzerebbe la profondità della rotazione dei lanciatori) offrirebbe una notevole quantità di talento futuro. Un'operazione di questo tipo potrebbe rappresentare il massimo valore che i Reds potrebbero ottenere per De La Cruz, accelerando il loro percorso di ricostruzione.

I contatti tra le due franchigie sono avvenuti, ma al momento non è stato raggiunto un accordo soddisfacente. I Reds, pur non cercando attivamente di cedere il loro shortstop, sono disposti a valutare proposte che non compromettano la competitività immediata della squadra. Boston, dal canto suo, ha già messo sul tavolo diversi prospetti, ma senza coinvolgere giocatori del roster principale, evidenziando una strategia orientata al futuro ma senza indebolire la squadra nell'immediato. La trattativa resta aperta e potrebbe evolversi rapidamente in vista della chiusura del mercato.