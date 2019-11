Sono in arrivo nuove Tasse nel 2020: secondo i dati del Codacons gli italiani spenderanno 234 euro in più il prossimo anno. Le entrate più considerevoli arriveranno per effetto dalla sugar tax e dalla plastic tax. Ma ci saranno entrate anche per l'aumento delle tasse sugli articoli da tabacchi e per le tasse sul gioco d'azzardo e le scommesse. In totale lo Stato incasserà 6,1 miliardi in più rispetto all'anno precedente.

I dati del Codacons

Il Codacons, analizzando i dati pubblicati sulla relazione del Servizio studi del Parlamento, ha sommato tutte le nuove imposte e i cosiddetti "balzelli" inseriti nella prossima manovra economica. Con le nuove tasse le casse dello stato potranno contare su un'entrata aggiuntiva di 6,1 miliardi di euro.

La voce più alta, e che quindi avrà un impatto maggiore, sarà la tanto discussa tassa sulla plastica che ha valore di 1,1 miliardi di euro.

Per quanto riguarda invece la sugar tax, essa avrà un gettito di 233 milioni. Infatti, per quanto riguarda le bevande analcoliche edulcorate ci sarà una tassazione di dieci euro per ogni ettolitro per i prodotto finiti. Sarà di 25 centesimi per chilogrammo invece nel caso in cui i prodotti saranno usati previa diluizione.

Ci saranno rincari anche per quanto riguarda i tabacchi, i filtri e le cartine, con un ritocco delle accise complessivo di quasi 119 milioni di euro.

La nuova imposta sarà di 0,0036 euro il pezzo e l'accisa minima per il trinciato sale di 5 euro. Oltretutto viene aumentato l’onere fiscale minimo per quanto riguarda le sigarette, che dal 95,22% aumenta fino al 96,22%.

Tasse saranno previste anche con un cosiddetto "balzello" sui giochi e sulle scommesse, che nel 2020 avrà valore di 296,1 milioni di euro. Per quanto riguarda la stretta dello stato sui buoni pasto (in formato cartaceo) l'erario conta di guadagnare invece 51 milioni.

Tasse indirette

Non tutte quante le imposte che sono state inserite all'interno della manovra saranno applicate in modo diretto ai cittadini italiani: il rischio che si corre però è che, con la plastic tax e la sugar tax, le imprese potranno scaricare i nuovi aumenti proprio sui consumatori finali, con ulteriori rincari.

Secondo il comunicato del Codacons quindi il 2020 sarà un anno all'insegna degli aumenti delle tasse: in totale le entrate aggiuntive dello stato saranno di 6 miliardi di euro.

Un aggravio considerevole se si vede il dato calcolato per ogni famiglia, che spenderà 234 euro in più, 101 euro in più a persona, inclusi i neonati.

E inoltre potrebbe esserci anche un rischio aggiuntivo. Le nuove misure adottate dal governo infatti, anche se non ancora definitive, potrebbero avere anche un impatto negativo per quanto riguarda i consumi delle famiglie. E, secondo il Codacons, il danno più generale andrebbe a colpire l'economia italiana.